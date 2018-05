Diogo Coelho renovou por mais dois anos

O defesa central madeirense Diogo Coelho acordou a renovação do contrato com o Nacional por mais duas temporadas, juntando-se a outros quatro elementos que estavam em final de contrato e que, entretanto, acertaram também a sua continuidade no clube para este regresso à I Liga.

Os madeirenses Nuno Campos e Jota, bem como os brasileiros Diego Barcelos e Júlio César são os outros jogadores que já renovaram, todos por mais duas épocas, aumentando assim para 18 o número de atletas que estão certos no plantel às ordens de Costinha.

Ricardo Gomes ruma à Coreia

Entretanto, o presidente do Nacional, Rui Alves, confirmou em entrevista à Antena 1 que o avançado Ricardo Gomes, melhor marcador da equipa e da II Liga na época que terminou, não vai permanecer no clube, devendo rumar muito provavelmente a um clube da Coreia do Sul.

Tal como o DIÁRIO já noticiara oportunamente, os alvinegros apresentaram uma proposta de renovação ao jogador. No entanto, Ricardo Gomes tem vários interessados no seu concurso e entre eles está um clube sul-coreano que lhe acenou com uma proposta muito superior à do clube alvinegro..

Para além de Ricardo Gomes, outra figura da equipa na época passado, o brasileiro Murilo, também não vai continuar na colectividade, havendo informações de que já terá tudo acertado com o Sporting de Braga.

Entretanto, o Nacional está a tentar prolongar a ligação com o terceiro elemento do tridente ofensivo da época passada, o madeirense Camacho. O jogador tem contrato com o Nacional até 2019, mas o clube quer aumentá-lo até 2020.

Recorde-se que o plantel do Nacional conta já com 18 jogadores, entre eles dois reforços: o lateral direito brasileiro Kalindi Souza (ex-Penafiel) e o ponta-de-lança colombiano Brayan Riascos (ex-Oliveirense). A estes juntam-se os elementos que transitam da época passada, nomeadamente os guarda-redes Daniel Guimarães, Framelin e Gauther, os defesas esquerdos Mauro Cerqueira e Elízio, os médios Sérgio Marakis, Vítor Gonçalves e Kaká, e os avançados Witi, Camacho e Rochez.