Diogo Alves vai jogar no FC Gaia

Diogo Alves, andebolista madeirense que pertencia aos quadros do Madeira Andebol SAD e que na época que agora findou actuou com a camisola do Marítimo, vai rumar até ao norte do país para ingressar no FC Gaia, clube que milita na II Divisão e será orientado pelo Ricardo Costa ex-treinador do FC Porto.

Com apenas 20 anos, Diogo Alves foi formado no CD Bartolomeu Perestrelo deste muito cedo, tendo ingressado no Madeira SAD em 2015. Antes fez parte do Centro de Formação da Madeira em 2014. Estudante do curso de educação física na UMa, o atleta aposta agora numa experiência fora da Madeira onde também com as cores do FC Gaia dará continuidade à tarefa técnica que na Região era exercida no Clube Escola da Levada.