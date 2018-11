O lutador madeirense Diogo Abrantes ‘Abusa’ juntou ao seu currículo mais uma vitória internacional, conquistada na passada sexta-feira, em Banguecoque, na Tailândia, frente ao tailandês Ten Sor Sornoi.

Diogo Abrantes ganhou esta luta aos pontos, diante de um adversário muito habilidoso com as pernas e forte no corpo da corpo. Tratou-se de um combate de preparação para o Max Muay...