Diogo Abrantes ‘Abusa’ coroado na Tailândia

Um total de 23 vitórias em 29 combates realizados naquela que é considerada a capital do Mundo do Muay Thai, faz com que o madeirense Diogo Abrantes ‘Abusa’ seja já um ‘rei’ na Tailândia.

No passado sábado e num dos principais estádios da modalidade na cidade de Hua Hin, o Arena Antza Stadium foi a grande figura do evento principal, ao derrotar o tailandês Deksan Por Promin, por ‘KO’ técnico. Numa luta equilibrada o madeirense atacou forte no terceiro assalto e veio a festejar a vitória, onde, na terceira contagem de protecção o árbitro decidiu acabar o combate, com vantagem justa para Diogo Abrantes.

Com este triunfo o lutador insular consegue assim o passaporte para a grande final, marcada para Outubro, onde se luta pelo título de campeão de cinto 70 kg, do Antza Stadium.

‘Abusa’ tenta assim somar mais um cinto de campeão na Tailândia, depois de em 2015 ter conseguido por três vezes sagrar-se o grande vencedor do Grand Thaiboxing Stadium, na altura na categoria de 68 kg , e onde se tornou no primeiro português a ser campeão num estádio em solo tailandês.

Desde que ‘abraçou’ a modalidade de Muay Thai em termos profissionais o atleta verde-rubro soma já 64 combates internacionais, onde para além da conquista de títulos mundiais e europeus, tem um registo de 50 vitórias, contra 13 empates e uma derrota.

Diogo Abrantes ‘Abusa’ tentará ainda esta semana participar em mais um evento principal na Tailândia, contudo a sua participação apenas será confirmada hoje, depois de uma avaliação a uma lesão que tem na tíbia, sofrida no decorrer do combate do passado sábado.