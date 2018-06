Dinheiro de Bruxelas

Um projecto de resolução, apresentado pelo PSD, que aponta as prioridades face aos desafios do quadro financeiro plurianual, da União Europeia, para o período 2021-2027, foi aprovado por larga maioria do parlamento regional, apenas com as abstenções do PTP e do deputado independente. A Madeira, como consta da resolução aprovada, vai procurar manter, ou mesmo ampliar, as ajudas de Bruxelas, num cenário negocial complicado em que já estão assumidos cortes no orçamento comunitário, depois da concretização do Brexit e da saída do Reino Unido, terceiro principal contribuinte líquido.

Numa manhã inteira dedicada aos assuntos europeus - a sessão plenária terminou já passava das 13h30 - o parlamento discutiu o relatório anual da participação da Madeira na construção europeia, os critérios de aplicação dos fundos europeus e as perspectivas pós-2020. Uma ‘maratona europeia’, com muitas intervenções mais viradas para as questões partidárias regionais.

A secretária regional do Turismo e Cultura apresentou o relatório e destacou as intenções de redução do orçamento comunitário da Política de Coesão (-7%) e da Politica Agrícola Comum (-5) que, não sendo tão graves como chegou a ser previsto, têm implicações na distribuição de verbas que, sublinha, Portugal não pode aceitar. A aprovação do orçamento plurianual da UE é por unanimidade dos Estados-membros, pelo que admite que a negociação ainda está no início.

Paula Cabaço destaca, como factor positivo, o reconhecimento das especificidades das regiões ultraperiféricas que continuam a ter um tratamento favorável. “Nunca existiram tantas referências às RUP como agora”, reconhece.

Na fase de perguntas, Rui Barreto questionou a execução dos fundos comunitários que estarão ainda em 32%. Mário Pereira, também do CDS, apresentou um cartaz com 22%, o aumento de altas problemáticas desde que o actual governo tomou posse. O deputado defende a aplicação de fundos europeus na construção de lares para idosos.

A execução dos fundos comunitários para o período até 2020, na Região, é superior a 30%, quando ao nível nacional é de 24%. Ao nivel dos compromissos de financiamento, a Madeira tem uma taxa de 70%, enquanto o país está nos 64%.

Os números foram apresentados por Pedro Calado, em resposta às perguntas do CDS.

Em relação aos investimentos na área social, garante que no orçamento rectificativo, que vai entrar no parlamento, há um reforço dessas verbas. Um orçamento que, diz, foi do agrado da maioria dos partidos a quem foi apresentado.

A apresentação do orçamento rectificativo resulta, segundo Victor Freitas, do pagamento à Região das verbas dos jogos sociais e das dívidas do Estado dos subsistemas de saúde, o que considera positivo e espera seja seguido nas várias questões pendentes, entre a Madeira e a República. “Esperamos que este processo acelere em relação a todas as matérias”, afirma.

O líder parlamentar do PS acredita que, nas questões europeias, o governo central “tudo fará para garantir as verbas para as regiões autónomas”.