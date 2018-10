Dinarte Nóbrega bi-campeão e Paulo Mendes vencedor

Dinarte Nóbrega renovou ontem o título de Campeão do Troféu Regional de Rampas AMAK, no dia da primeira vitória à geral de Paulo Mendes e do seu novo Porsche 911 991 GT3.

Em dia que se temia ser de alguns sobressaltos devido à passagem do furacão ‘Leslie’, felizmente este fenómeno meteorológico não teve qualquer influência no bom desenrolar da prova que se disputou entre a vila do...