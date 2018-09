Dinarte Nóbrega venceu a quarta prova do Campeonato da Madeira de Supermoto, disputada no passado sábado no Kartódromo do Faial.

O piloto da Husqvarna alcançou o triunfo fruto da vitória na segunda manga, depois de ter sido segundo classificado na primeira corrida, ganha por Rúben Quaresma (TM). Aliás, estes dois pilotos foram os grandes animadores da prova, marcada por muita competitividade...