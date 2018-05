Dinâmica motiva satisfação geral

Também beneficiado da excelente localização, ou não estivesse montada na (quase) sempre movimentada placa central da Avenida Arriaga, a 44ª edição da Feira do Livro do Funchal parece estar a superar as expectativas de autores, editores, livreiros e alfarrabistas.

A meio da tarde desta segunda-feira o movimento no ‘perímetro’ da feira voltava a ser significativo. Muitos dos passantes não ficam indiferentes à (muita) oferta exposta nos stands, que não apenas livros. Enquanto uns apenas matavam a curiosidade, espreitando a oportunidade para folhear, outros procuravam descobrir novidades literárias, sendo que alguns aproveitavam mesmo para comprar.

Esta dinâmica que já se tinha verificado no fim-de-semana é motivo de natural satisfação dos ‘feirantes’ que ali vão manter-se até ao próximo domingo.

É certo que o evento ainda nem vai a meio, mas a opinião comum de todos os inquiridos que ontem responderam à reportagem do DIÁRIO foi de satisfação pelo rumo dos acontecimentos.

No grande stand da livraria do Grupo Leya, entre livros, manuais escolares e livros de apoio escolar, Pedro Barbosa, o responsável da editora, tinha razões para sorrir.

“Está a correr bem, embora o mais importante não é vender, não é o valor em vendas. É trazer o livro à rua para que as pessoas possam mexer, folhear. É aproximar o livro do leitor”, salientou.

Ao mesmo tempo que a animação de rua chamava ainda mais a atenção do público, Pedro Barbosa enalteceu a capacidade posta em prática pelos responsáveis do evento.

“A organização está de parabéns pelo dinamismo colocado nesta feira. Notam-se melhorias de ano para ano, pelo que, no geral, está a ser positivo. Muito bom mesmo”, acentuou.

Quase em frente, do outro lado da placa central, encontramos Rui Camacho no espaço reservado à Associação Xarabanda. Apesar de naquele momento estar sozinho, sentado numa das várias cadeiras colocadas num dos recantos do expositor, o músico foi categórico em dar largas à satisfação.

“Está a correr muitíssimo bem. E está a correr muito bem porque o objectivo aqui (Xarabanda) é diferente deles ali (Leya, Bertrand, Fanc). Nesta feira baixamos o preço para metade porque o nosso objectivo não é o lucro, não é só vender, mas sobretudo divulgar o nosso produto. Um produto que é diferente porque está relacionado com a cultura tradicional. É por isso que este é um local de encontro (razão das cadeiras alinhadas num dos recantos). Aqui recebemos informações importantes para futuros rabalhos. Ainda hoje (ontem) de manhã estive a gravar com um senhor que se chama Eleutério. É esta proximidade ao público que é verdeiramente importante para nós”, sustenta.

Quanto a visitantes, o responsável pela Associação Musical e Cultural Xarabanda diz que “há sempre um público interessado, desde estudantes, professores e investigadores, pelos projectos musicais, etnográficos e culturais. E há também o turista português”, destaca. Também os estrangeiros manifestam curiosidade e até revelam interesse pelos CD´s, DVD´s, livros, catálogos e revistas ali expostos. “Mas praticamente só levam discos”, diz Rui Camacho. Acrescenta que “só não levam mais porque todas estas publicações só estão escritas em português”. Esta é a justificação do desinteresse da maioria dos turistas por estes artigos. “Se estivesse traduzido em inglês eles compravam quase tudo”, admite.

À entrada da Feira, de quem vem do lado da Sé, encontra-se a livraria Sétima Dimensão. Também aqui o criativo Roberto Macedo Alves só tem elogios pela forma como está a decorrer esta edição da Feira do Livro do Funchal.

“Tem corrido bem. Tem correspondido às expectativas, também porque a animação também tem ajudado a trazer mais gente aqui à feira. Como se vê, hoje (ontem) está movimentado e já ontem, apesar de ser domingo, sobretudo durante a tarde foi muito interessante ver muita gente aqui”, regozijou-se.

Entre revistas, livros, figuras e outras novidades, as histórias da banda desenhada continuam a ser consumidas por público dos mais variados escalões etários.

Já Bruno Olim, da Fanc, regista que a Feira “ano após ano é um consequente sucesso e neste momento decorre dentro da nossa boa expectativa.

Graças à nossa experiência como livreiros, procurámos levar para a Feira uma oferta de livros que vai ao encontro das preferências do nosso público.

Estamos expectantes que esta boa performance se manterá até ao fim do certame”, concretizou.