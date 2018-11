Chegou ontem ao fim o torneio de pares do 21.º Open Internacional de Bridge da Madeira, com vitória dos dinamarqueses Mads Eyde e Dennis Bilde, na frente dos portugueses Juliano Barbosa e António Campos Palma, que fizeram um torneio notável, tendo os alemães Michael Gromoeller e Helmut Haeusler terminado no lugar mais baixo do pódio.

Neste torneio, que contou com a presença de 207...