Dinamarqueses reclamam de campo amarelo

Está a desaparecer uma boa parte do verde do campo de golfe do Porto Santo. As cinco lagoas estão cheias de água, mas uma avaria no sistema de irrigação, que dura há mais de um mês, impede que o campo seja regado de forma correcta, encontrando-se muitas partes amarelas.

O cenário não é tão desolador como aquele que se verificava em Maio de 2014, mas já justificou reparos e críticas de quem lá joga, sobretudo dos dinamarqueses que dão ‘cor e vida’ ao campo.

Contactada pelo DIÁRIO, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) confirmou a avaria no sistema de rega e garantiu que a situação ficará resolvida em breve.

“De facto existe uma avaria numa das duas bomba do sistema de rega, que foi reportada à empresa que forneceu o equipamento mas como não existem reparações aqui, a bomba foi para o continente, daí a demora em termos uma resposta”, explicou Nivalda Gonçalves, presidente da SMD, em declarações ao DIÁRIO, revelando que “vai ser necessário activar a garantia e adquirir uma nova bomba”. “De qualquer forma, neste período, uma bomba continuou a regar o campo, só que não tem a capacidade suficiente, pelo que, em alternativa, fizemos um reforço de rega excepcional, recorrendo a uma rega manual e a uma bomba de recurso que conseguimos colocar”, disse a governante, garantindo que “as zonas principais de jogo, nomeadamente os greens, estiveram sempre a ser regados e não está condicionada a qualidade de jogo”.

Quanto às críticas dos golfistas, Nivalda Gonçalves diz “compreender”. “Mas as condições de jogo não estão postas em causa. Se calhar é o impacto visual, cujas responsabilidades já foram imputadas à empresa que nos forneceu a bomba, que vai colocar uma nova”, frisou, informando ainda que ontem foi feita mais “uma rega de recurso”.