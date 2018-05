Diferendo motiva greve

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realizou na passada segunda-feira uma assembleia-geral com a presença de 53 docentes do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), tendo desta saído o pré-aviso para a greve às avaliações a partir das zero horas do dia 13 nesta instituição de ensino artístico. Nas restantes escolas do ensino regular na Madeira, a greve também foi a forma de luta escolhida, com os professores a não avaliar a partir do dia 12. Ambas são por tempo indeterminado e excluem apenas a avaliação dos alunos de 9.º, 11.º e 12.º que têm exames nacionais.

O diferendo que opõe os professores do Conservatório à Secretaria Regional de Educação e à direcção da instituição de ensino artístico estende-se no tempo e tem entendimentos diferentes. Se por um lado a tutela dá o caso por resolvido com a publicação do Decreto Legislativo Regional 29/2017 de 31 de Julho, já o SPM não concorda, diz que a incerteza mantém-se e que a situação dos professores está longe de estar regularizada. Por isso, agora endurece a luta.

Na reunião de segunda-feira, o segundo ponto da ordem de trabalhos teve precisamente a ver com as formas de luta para contestar o processo da transição da contratação privada para a contratação pública. Francisco Oliveira reconhece que o processo teve “alguns avanços”, mas diz também que teve “muitas pausas” e está longe de estar resolvido, com o grupo a identificar “bastantes recuos” nesta caminhada rumo à integração de todos na carreira docente. No final da reunião, a opção pela greve às avaliações por tempo indeterminado foi aprovada, com apenas duas abstenções e sem votos contra, revela o sindicalista.

No Conservatório leccionavam professores com contratação pública e outros com privada. O processo formal para regularização começou ainda no final do ano lectivo de 2015/2016, há cerca de dois anos, com a entrega por parte do Sindicato de uma proposta para a integração. Inicialmente abrangia apenas a metade dos professores do Conservatório (mais de 50) que estavam em contratação privada. No entanto, acabou por envolver todos, depois de os que estavam através do público terem sido retirados da carreira docente e colocados na Tabela Remuneratória Única (TRU), a tabela da administração pública geral, explicou o presidente do SPM.

“Eles para mexerem com os da contratação privada e passarem-nos para o público, passaram-nos todos para uma situação transitória – que para nós não é transitória porque ainda continua, não há nada que diga finalmente que eles não estão lá ainda – passaram quer os do privado para essa tabela remuneratória única, quer os do público que já estavam com o estatuto da carreira docente, passaram-nos também para esta TRU. Mexeram com cem professores”, lamentou.

A proposta apresentada em 2016 era para a transição da contratação privada para a pública, já tinha os cálculos, consoante os anos de docência no Conservatório e patamares correspondente na carreira docente. “Fizeram tábua rasa disso”, lamentou. “Vieram com o processo da TRU pelo meio, um processo completamente surreal, do qual ainda não nos livrámos”.

Em Julho, a Assembleia Legislativa Regional aprovou o referido Decreto-Lei que deveria resolver, mas não o resolve, pelo menos não para todos, argumenta o presidente do SPM. Francisco Oliveira explica que a legislação refere apenas o pequeno número de professores que estão a leccionar há muitos anos e que fazem parte dos quadros do Conservatório, mas não têm habilitação própria. Com a lei, podem adquirir habilitações e passar para a carreira de outra forma. Estão neste grupo entre dez a 15 docentes, estima. “A Secretaria diz que estão lá todos. Nós não conseguimos ver, o nosso serviço jurídico não consegue ver lá a referência a todos. Estão lá referidos, mas não estão lá em termos de legislação especificada que será a deles em termos futuros. O decreto não cobre estes professores, estes professores continuam num limbo que a Secretaria diz ser já do estatuto da carreira docente, mas que nós achamos que não é, porque efectivamente não houve nenhuma regulamentação regional que pudesse esclarecimento a esta situação”.

Para já ainda não há reacção da Secretaria ao pré-aviso. Francisco Oliveira vai pedir formalmente uma reunião para apresentar as reivindicações dos professores.