Diego Miranda na cabina de som das Festas de São Pedro

O DJ e produtor Diego Miranda é um dos cabeças-de-cartaz das Festas de São Pedro da Ribeira Brava, que irá estar na cabina de som para fazer o público vibrar, no dia 29 de Junho. Conhecido por ser o melhor DJ português da actualidade, o artista vem novamente à Madeira deixar a sua impressão digital, desta vez, para pôr música no maior evento do concelho.

Diego Miranda junta-se, assim, ao cantor angolano Matias Damásio que, tal como o DIÁRIO já havia noticiado em primeira mão, sobe ao palco antes da selecção musical do DJ para cantar os seus temas de maior sucesso.

Os madeirenses já tiveram, mais do que uma vez, a oportunidade de ver ao vivo e a cores o DJ e produtor português que tem um currículo invejável. Dieogo Miranda já passou por algumas das maiores festas e festivais mundiais, como ‘MTV Shakedown’, ‘Creamfields’, ‘Rock in Rio’, ‘Sensation White’ e ‘Tomorrowland’.

Mas foi em 2009, com o hit ‘Ibiza for Dreams’ que alcançou o panorama internacional, tanto que no Verão de 2011 foi um dos DJs e produtores com presença assídua na cabina de som do ‘Ushuaia Beach Hotel de Ibiza’.

Nesse mesmo ano, e com um passo dado em frente na sua promissora carreira, o artista foi nomeado para os prémios ‘MTV’ na categoria ‘Best Portuguese Act’. Desde então, tem vindo a ganhar lugar na lista dos 100 melhores a nível mundial, que é publicada anualmente pela DJ Magazine.

Além de ‘Ibiza for Dreams’, Diego Miranda é também produtor de vários sucessos, como ‘Turn The Lights Out’, ‘Tequila’, ‘Drop That Bass in Loud Sucka’ e ‘Pointbreak’. Temas que, com certeza, irão arrancar um ‘pézinho’ de dança aos madeirenses, ou o artista não fosse conhecido por mobilizar multidões e deixar ‘rasto’ em todos os eventos por onde tem passado um pouco por todo o mundo.

Gio Di Leva e Virgul no dia 30

Além de Diego Miranda e do cantor angolano Matias Damásio, este último que interpreta a conhecida música ‘Loucos’, as Festas de São Pedro da Ribeira Brava, que decorrem de 27 de Junho a 1 de Julho, têm ainda como cabeças-de-cartaz o DJ italiano Gio Di Leva, que o DIÁRIO também já havia noticiado em primeira mão, e o cantor Virgul, que actuam no dia 30 de Junho.

O primeiro artista a subir ao palco é Virgul que vem à Madeira interpretar alguns dos seus temas de maior sucesso, que têm rodado nas rádios e nas pistas de dança, como ‘I Need This Girl’, ‘Só eu Sei’ e ‘Rainha’ que lhe valeram, até agora, dois galardões de ouro e um de platina, uma forte presença nas tabelas de vendas de ‘singles’ e de ‘streaming’ e um ano e meio de intensa digressão com mais de 100 espectáculos de norte a sul do país.

O artista acabou de lançar o seu quarto single ‘Nina’, cujo ‘videoclip’ foi gravado em Roma pelo conceituado Laccio e a sua equipa que, além da direcção artística do espectáculo do cantor, já tinham sido responsáveis pela gravação do teledisco da música ‘Rainha’.

Depois de Virgul contagiar o público com a sua energia em palco, é a vez de entrar na cabina de som o DJ e produtor italiano Gio Di Leva, que alcançou o sucesso em 2007 com o projecto ‘Sidekick’, chegando mesmo a ter vindo actuar no Porto Santo. Em Março de 2008, lançou o primeiro ‘single’ ‘Sidewick - Deep Fear (Net’s Work)’ e chegou ao primeiro lugar dos top mundiais, sendo esta uma das faixas mais tocadas na última década. Quem sabe se os madeirenses não irão ser presenteados com esta música do DJ que já trabalhou com David Guetta?

Ou seja, tudo boas razões para ficar ‘colado’ a este evento que também irá contar com a actuação de artistas madeirenses e com as marchas, que é um dos pontos altos das Festas da Ribeira Brava.