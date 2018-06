Diários de um pai motociclista

João Paulo Botas é um apaixonado por motos. Montado na sua Triumph Tiger 800 já percorreu as serras algarvias no ‘Nosso Dakar’ e também já cruzou o país, de Trás-os-Montes ao Algarve, por duas vezes consecutivas no ‘Portugal de Lés-a-Lés’. Em Maio passado, a este amor pelo mototurismo juntou-se um outro ainda maior. O amor pelo filho levou-o a fazer-se à estrada, a solo, de Lisboa até Amsterdão. Foram 15 dias gastos, 7.300 quilómetros percorridos, 500 litros de gasolina gastos, 12 países e principados atravessados, 46 cidades visitadas e, claro, muitas histórias para contar, que partilhou com o DIÁRIO.

Como é que surgiu a ideia desta aventura?

Esta viagem surgiu de uma forma um bocado curiosa, porque o meu filho foi em Fevereiro trabalhar para a Holanda, depois de acabar o curso. Num sábado, estávamos numa conversa ao telefone – “Pai, quando é que vens?”, “Epah, vou. Deixa-me pensar... Maio é uma boa altura para ir?” – E estava a dar na televisão um programa sobre um fulano que fazia viagens pelo mundo de mota. Eu nem sequer estava a ligar muito àquilo, mas tocou-me cá dentro. E, de repente, pensei: “E se em vez de ir avião fosse de mota?

Fui ao Google Maps ver a distância e dava 2.200 e poucos quilómetros. Seriam cerca de 5 mil quilómetros ir e vir, pelo caminho mais curto. Aquilo foi moendo... Obviamente que o objectivo principal era sempre ir visitar o meu filho, só que fazê-lo de uma maneira diferente e desfrutar, porque eu adoro andar de mota.

No ano passado, ia a Marrocos de mota com um grupo de amigos do continente e, infelizmente, um mês antes de embarcar para essa aventura tive um acidente de carro, que me impossibilitou de concretizar esse sonho. Isso também teve a sua influência. Se calhar se eu tivesse feito Marrocos o ano passado não me passaria pela cabeça fazer esta aventura. Pronto foi assim, começou de uma ideia ‘flash’. Isto em finais de Fevereiro/Março.

Depois dessa ideia ‘relâmpago’, como é que definiu o trajecto? Disse para mim, “já que vou, vou alargar um bocadinho a rota e passar por alguns dos países e cidades que tenho curiosidade em conhecer” (...) Pedi a um amigo meu, que conhece muito bem a Europa, que me desenhasse um roteiro e ele fez-me esse favor. Passei por 12 países e principados e 47 cidades visitadas.

Quantos dias ao certo é que durou esta viagem?

A viagem em si foram 14 dias, mais um dia em que dei umas voltas de mota com o meu filho na Holanda. Portanto, 15 dias para fazer 7.300 quilómetros. Depois estive também mais 4 dias com ele sem pegar na mota e a desfrutar o filhote e um bocadinho de Amsterdão.

Inicialmente era para sair de Lisboa, ir directo aos Pirenéus, Andorra, Mónaco, depois subia para os Alpes suíços e então é que ia para Amsterdão. Entretanto, trocaram férias do meu filho o que me obrigou a inverter a volta. Ou seja, em vez de regressar pela Normandia e pela costa atlântica de França, subi. E digo-lhe ainda bem que isso aconteceu.

Fez viagem sozinho? Houve alguma altura em que se sentisse só? Eu, a minha mota e a minha música. Porque, além da mota, a música é a minha paixão. Inclusivamente no meu capacete tenho um sistema montado que permite, além de atender o telemóvel e ouvir o GPS, ouvir música (rádio ou o MP3 do telemóvel). Portanto, estava sempre acompanhado. Nunca me senti particularmente sozinho, porque quando começava a sentir assim qualquer coisa ligava para a minha namorada ou para o meu filho.

O meu filho estava controlo permanente da minha viagem, porque eu instalei na moto um rastreador GPS, que é um aparelho barato e extremamente simples, que funciona da seguinte forma: uma pessoa liga para a mota, que tem um número d e telemóvel associado; a mota desliga e, passado 30 segundos, manda um SMS com a posição geográfica que se pode abrir no Google Maps e diz exactamente onde é que eu estou e a que velocidade é que vou. Tanto que eu disse ao meu filho na brincadeira “se a mota estiver parada mais de doze horas, chama polícia porque aconteceu qualquer coisa”.

Tinha também um amigo meu de longa data, aqui na Madeira, que foi quem mais telefonemas fez para mota e estava constantemente a ver onde é que eu andava e se estava tudo bem. E sempre que via que eu estava parado ligava-me. Portanto, não podia estar sozinho com estas circunstâncias.

Cruzou-se com outros motards ao longo do percurso? Como foi?

É engraçado que mal saímos da fronteira portuguesa para Espanha os motards cruzam-se e cumprimentam-se todos (...) Há um sentimento de entreajuda. Eu próprio cheguei a parar duas outras vezes, porque vi motas paradas, a ver se precisavam de alguma ajuda. Na Holanda, já estava na minha viagem de regresso, também ouve um senhor que eu não conhecia de lado nenhum e que estava na mesma bomba de gasolina que eu e não conseguia por a mota a trabalhar por falta de bateria. E eu, como levava um ‘power bust’ (um aparelho para dar força na bateria de arranque), cheguei ao pé dele e disse-lhe “vamos lá por essa mota a trabalhar”. Pusemos a mota a trabalhar e ele ficou imensamente agradecido. Depois ainda estivemos ali um bocado na conversa “De onde é que vens? De Portugal sozinho? Isso é de loucos!”

Em termos físicos também é um desafio muito exigente?

Eu tenho 53 anos, já não sou nenhum pequeno e não me preparei fisicamente, ao contrário do que fiz quando tencionava ir a Marrocos, até porque foi muito em cima. Realmente o esforço físico é grande e nota-se em algumas fotografias o meu cansaço. Mas é um cansaço bom (...)

Posso-lhe dizer que fazia duas refeições fortes. Fazia o pequeno-almoço no hotel e, a meio da tarde, começava a sentir alguma fadiga, algumas dores e dormência nas mãos. Então encostava, comia duas bananas e recuperava a energia. Houve alturas em que também comecei a sentir dores musculares nas omoplatas e, no fundo, era o corpo a dizer-me que eu estava com frio, não obstante eu com o entusiasmo não o sentisse.

Nestas viagens apanhamos calor e frio e também apanhei muita chuva. Fiz dois dias constantemente debaixo de chuva em França, mas faz parte (...) Ia perfeitamente equipado e preparado para tudo e mais alguma coisa. É essencial, acima de tudo, uma boa cinta para aconchegar os rins e as costas, porque é um esforço físico muito grande. A maior estirada que eu fiz foram 700 quilómetros num dia.

Qual foi o ponto alto da viagem?

Vi coisas maravilhosas, tantas que é difícil de exprimir. O que eu lhe posso dizer é que senti mais emoção a subir os Pirenéus do que propriamente a subir os Alpes, com aquelas estradas que todos os motards ambicionam fazer (...)

No regresso e depois de já ter passado os Alpes e a Alemanha, estou a chegar ao Mónaco ao final o dia e, qual o meu espanto começo a ver muita publicidade de Fórmula 1 (eu também sou um aficcionado de Fórmula 1). Era uma quinta-feira e eu não fazia a mínima ideia que havia um Grande Prémio de Fórmula 1, no Mónaco, no domingo. Devo ser um dos eleitos portugueses que, com a sua mota, conseguiu fazer integralmente o circuito do Grande Prémio do Mónaco. Não é para todos. Aí foi um ponto alto da viagem.

Mas o ponto mais alto foi mesmo a chegada a Amsterdão e ter o meu filho à minha espera na rua. Isso aí não há palavras (...) foi a recompensa.

E peripécias?

Uma das peripécias mais engraçadas: os holandeses são muito respeitadores do limite de velocidade e eu ia com o meu filho dar uma volta de mota na Holanda. Íamos a cerca de 130 km/h na auto-estrada e, de repente, o trânsito parou. “O que é que foi? Um acidente?” E depois percebi o que era. Uma pata, com os filhotes, a atravessar a auto-estrada [risos] Achei giríssimo.

O que é que se ganha com estas viagens solo?

Estas viagens a solo são muito interessantes. Permitem-nos conhecermo-nos a nós próprios, diria eu, de uma maneira mágica, não só em termos psicológicos, mas também físicos (...). Eu aprendi muito a meu respeito.