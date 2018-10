Diário da Madeira reforça Museu de Imprensa

O Museu de Imprensa – Madeira conta desde terça-feira com parte da colecção do Diário da Madeira publicado por António Castro Jorge entre 1961 e 1982 e que pertenciam a Irene Nunes Costa, filha de Cesário Nunes, redactor principal do título. Castro Jorge será hoje homenageado por ocasião da celebração do Dia do Concelho de Câmara de Lobos. Vai receber a título póstumo a Medalha de Honra do Município.

Remonta a 1880 a primeira publicação do Diário da Madeira, um dos jornais históricos da imprensa madeirense, que terminaria a primeira fase logo no ano seguinte. Em 1912 regressou às edições, mantendo-se até 1961, data em que é adquirido por António Vitorino Castro Jorge, que tinha sido director do Eco do Funchal. No papel de dono e director, Castro Jorge mantém uma edição semanal até 1982. Entre 1984 e 2008 o Diário da Madeira passou a mensal e passou a ser publicado por António Aragão, sendo actualmente o título propriedade de João Cunha e Silva.

A oferta inclui jornais desde 20 de Maio de 1961 até inícios de 1980 e vai reforçar o acervo deste espaço dedicado à imprensa madeirense. Os exemplares faziam parte da colecção de Cesário Nunes, redactor principal do jornal e autor da rúbrica ‘Giz na Parede’, “uma das mais lidas na imprensa madeirense da época, e um dos três jornalistas presos em Caxias juntamente com o Dr. Castro Jorge em 1975, na sequência da publicação de três artigos tidos por atentatórios da unidade nacional”, apresenta a Câmara Municipal, proprietária do Museu. Maria José Mendonça, sobrinha de Cesário Nunes, foi a responsável pela entrega.

Castro Jorge nasceu no Funchal em 1913 e faleceu no Estreito aos 93 anos. Licenciou-se em Medicina em Lisboa e foi mobilizado para a Madeira em 1942 como médico da Marinha, tendo por cá ficado a exercer na sua vida à civil. Foi médico municipal no Porto Santo durante seis meses e depois em Câmara de Lobos e Curral das Freiras entre 1944 e 198, a par de desenvolver a sua actividade no privado como clínico geral.

No Estreito promoveu a Festa das Cerejas, o desfile da freguesia na Festa das Vindimas no Funchal e esteve na Fundação da Casa do Povo, isto a par da sua actividade na política. Concorreu em 1976 à Câmara de Câmara de Lobos pelo CDS, foi eleito vereador e em 1978 fundador e primeiro presidente do Partido Democrático do Atlântico.