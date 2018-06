Dia Internacional dos Arquivos dedicado ao Porto Santo

As comemorações alusivas ao Dia Internacional dos Arquivos, que se assinalam na próxima sexta-feira, dia 8 de Junho, celebram-se, este ano, na Região, com um enfoque muito especial no Porto Santo.

Ilha dourada que servirá de mote à realização de uma Conferência Temática, intitulada ‘Pozolana, PXO: entre terreno e arquivo’, a ser proferida por Jorge Freitas Branco, docente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), assim como de inspiração a uma mostra documental e fotográfica, designada por ‘Documentos para a História do Porto Santo’, onde ficarão evidentes parte dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos, desde o ano passado e pelo Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) no tratamento dos arquivos da Câmara Municipal do Porto Santo. Acção que se integra nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas.

A referida mostra documental e fotográfica apresenta um conjunto de documentos e fotografias que foram seleccionadas por João Perestrelo Freitas, ilustrativos da memória colectiva, do património e das vivências dos habitantes do Porto Santo, bem como um conjunto de transcrições de documentos originais e uma selecção de documentos do acervo do ABM.

Da documentação exposta destaca-se a relação das vítimas de cólera (1856), o projecto do pavilhão e da captação de águas minerais da Fontinha (1916), o projecto de reconstrução da capela de Nossa Senhora da Graça (1947), a planta da Alameda do Infante D. Henrique e do Padrão Comemorativo do Centenário do Infante (1960), bem como o relato de um naufrágio ocorrido em 6 de Dezembro de 1850.

A mostra ficará patente no átrio da entrada do ABM, podendo ser visitada, de forma gratuita, até ao dia 15 de Julho.

Na ocasião, serão ainda disponibilizados online um conjunto de documentos municipais do Porto Santo, que inclui os livros de actas das sessões do município (1706 a 1978) e os livros de notas e escrituras diversas (1890-1896; 1922-1965), num total de 49 livros.

Serviço público a favor de toda a Região

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) tem vindo a prestar um extraordinário serviço público à Região e tem conquistado a confiança, o interesse e o reconhecimento de todas as entidades, sejam estas públicas e/ou privadas.

A afirmação é da Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que reconhece a importante missão que esta instituição tem vindo a cumprir “a favor da defesa, valorização e salvaguarda da nossa memória colectiva e de um passado que deve ser transmitido às novas gerações” mas, também, a favor “do enriquecimento do nosso património arquivístico e da diversificação e sustentação de novas abordagens à nossa história, pelos investigadores”.

Reflexão que, conforme enfatiza, ainda faz maior sentido quando se assinalam as Comemorações dos 600 Anos, dando o exemplo da Mostra Documental que será inaugurada, na próxima sexta-feira, no ABM, “onde se ilustram alguns aspectos da história da ilha, desde o seu povoamento, que seriam impossíveis de conhecer e de partilhar se não tivesse existido todo este trabalho e capacidade de investigação”.

Entre muitos outros resultados, refira-se que, nos primeiros quatro meses deste ano, já entraram, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, mais de 10.500 documentos para depósito legal e verificaram-se mais de 16.500 novos registos em base de dados (115 mil novos registos só em 2017).

No mesmo período realizaram-se 1.743 pesquisas no Arquivo e consultaram-se 2.590 itens.

Quanto ao número de registos de arquivo online (base de descrições arquivísticas), contam-se 615.000 e, quanto ao total de representações digitais de documentos de arquivo online (ligações de imagens a registos), ascendem a 207.965.

Finalmente, e em termos de ocupação por metro linear, a documentação constante no ABM já detém uma área, em estante, próxima aos 13 quilómetros.