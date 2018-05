O Dia Internacional dos Museus, assinalado ontem, levou à convergência de vários visitantes aos diversos espaços museológicos da Madeira.

No Funchal, os museus organizaram actividades seleccionadas para a comemoração deste dia, como foi o caso do Museu de Arte Sacra do Funchal, que marcou a efeméride com a exposição temporária ‘A fábrica do açúcar de Filipa Venâncio. Testemunhos de uma indústria’, sendo que a entrada para o espaço museológico foi gratuita, incluindo o acesso à Torre varanda mirante do Museu. Entre o programa de comemoração, houve lugar para duas sessões de guitarra clássica, por Sándor Mester, às 13h30 e às 15 horas de ontem. Ao DIÁRIO, Martinho Mendes, responsável pelos Serviços Educativos do Museu, explicou que a actividade musical foi escolhida nestes horários, a pensar nos residentes que quisessem passar meia hora do seu período de almoço a assistir à sessão musical.

Quanto ao número de visitantes, “foi muito grande, tal como acontece sempre que o museu abre as suas portas gratuitamente à comunidade”. O Dia Internacional dos Museus traz, por natureza, “muitas pessoas a estes espaços, sobretudo turistas, mas também locais, que aproveitam a hora de almoço para passear rapidamente pelos espaços e também escolas”, nota o profissional, acrescentando que este dia “põe muitos museus a mexer e as equipas ‘desdobram-se’ para conseguirem atender a tantas actividades”.

Noutro ponto da cidade, a Casa-Museu Frederico de Freitas também teve entradas gratuitas neste dia e também visitas guiadas, quer à Casa da Calçada, quer à Casa dos Azulejos, sendo que o horário de funcionamento foi estendido até às 21h30. Ana Margarida Camacho, directora do espaço, contabilizou cerca de 150 visitas até às 13 horas de ontem, porém, deixou uma nota que o museu costuma receber entre 400 a 600 pessoas neste dia.

O Dia Internacional dos Museus “corre sempre muito bem, porque é um dia que tem a entrada gratuita e as pessoas aproveitam para vir ao museu”, afirma Margarida. Além da grande afluência de turistas, “temos sempre a grata satisfação de receber imensos madeirenses. Parece que os madeirenses já marcaram esta data nas suas agendas e fazem questão de virem cá, durante todo o dia”, repara a responsável, que afirma que assinalar esta data com entradas gratuitas é uma forma de atrair novos públicos e de “fidelizar o público que já temos, que também é muito importante”. Ainda para assinalar o dia, o espaço realizou também a sessão ‘Conexões Passadas’, uma conversa promovida pela directora do museu, na qual foram relembradas memórias relacionadas com Frederico de Freitas.

Já o Museu Henrique e Francisco Franco organizou actividades durante toda a semana, com visitas livres das 9h30 às 18 horas e visitas orientadas às 10 e às 15 horas.

A directora museu, Esmeralda Lourenço, contou ao DIÁRIO que a afluência ao espaço tem sido muito grande durante toda a semana. Já nas primeiras horas de ontem, o espaço contou com a presença de uma turma da Escola dos Louros, que tinha uma marcação prévia para assinalar o dia, tendo a visita culminado com uma actividade lúdico-didáctica. Ainda inserida nestas comemorações, também esteve disponível a actividade ‘A Família (Re)descobre a Modernidade’, destinada a todas as crianças e respectivos familiares que quisessem participar.