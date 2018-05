Dia dos Museus assinalado com entradas gratuitas

Tal como acontece habitualmente, os museus tutelados pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, prepararam um programa variado de actividades para assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se celebra no próximo dia 18 de Maio, sexta-feira. Além das actividades previstas no programa (e que oscilam entre visitas guiadas, actividades, conversas e oficinas criativas) os museus terão entradas gratuitas a toda a população durante este dia.

Este ano sobre o tema ‘Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos’, o Dia Internacional dos Museus tem como objectivo promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel destes espaços no desenvolvimento. Sobre o tema proposto para 2018, o ICOM - Conselho Internacional refere “os museus, enquanto parte integrante das suas comunidades, não podem alhear-se da rede global de conexões que caracteriza a sociedade contemporânea, quer no que respeita ao modo de interpretar e apresentar os seus acervos, quer no que se refere aos meios utilizados para cativar novos públicos. A digitalização das colecções, a presença de elementos multimédia nas exposições ou o hashtag são apenas alguns dos recursos proporcionados pelas novas tecnologias. No entanto, a hiperconectividade dos museus deve ser também entendida no sentido de estes alcançarem uma aproximação mais abrangente aos vários sectores da sociedade, cada vez mais sujeita a transformações, nomeadamente com o aparecimento de novas minorias, grupos étnicos ou instituições locais.”

É por esta razão que o Museu Quinta das Cruzes apresentará na próxima sexta-feira a sua página institucional de Facebook, que a Casa- Museu Frederico de Freitas promove uma ‘conversa’ sobre o tema, que o Museu Etnográfico da Madeira inicia a sua presença em mais uma rede social, nomeadamente o Instagram, e lançará o hashtag ‘museuetnograficomadeira’, ou o lançamento do catálogo da exposição ALVORO de António Barros, no MUDAS, que terá direito a palestra com a participação de Isabel Santa Clara, José Tolentino Mendonça, António Barros e Augusta Villalobos, e que será transmitida em directo na página de Facebook daquele museu. Estas e outras iniciativas prometem cativar largas dezenas de pessoas ao longo desta data.

Para a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “esta data comemorativa representa mais uma boa oportunidade para que toda a população, residente e visitante, possa conhecer ou redescobrir os nossos Museus e possa, sobretudo, celebrar esta data connosco, contribuindo, dessa forma, para a maior divulgação, projecção e valorização de um património que é único e que deve, por isso, ser reconhecido por todos”.

A governante sublinha “o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pela Direcção Regional da Cultura e, naturalmente, pelas equipas que integram cada um dos Museus tutelados pelo Governo Regional, na promoção de uma agenda cultural que é dinâmica e que se realiza em continuidade, com inúmeras iniciativas e programas ao longo do ano, destinadas a vários públicos, o que reforça a atractividade, o interesse e a maior proximidade destes espaços à população”.

Celebração que, recorda, ganha um significado especial “porque acontece num ano em que assinalamos os 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo e o Ano Europeu do Património Cultural”.

Noite Europeia também assinalada

Tal como também tem vindo a ser habitual, os museus da Região também se associam à Noite Europeia, iniciativa criada em 2005 pelo Ministério da Cultura e da Comunicação de França e que este ano se celebra no próximo sábado, dia 19 de Maio. Várias actividades estão programadas para esta efeméride, quer no Funchal (Museu Quinta das Cruzes e Universo de Memórias), no Porto Santo (Museu Colombo) e ainda na Calheta (MUDAS).