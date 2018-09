Reconhecido internacionalmente como maestro ao mais alto nível, Benoît Fromanger vem ao Funchal para dirigir a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) no próximo sábado, 29 de Setembro, num concerto marcado para as 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Trata-se de um evento musical que também servirá para celebrar o Dia Mundial da Música, como explica Norberto...