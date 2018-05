Projecto ‘Velix’ defende uma cultura de mar

A Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM) está a desenvolver no Porto Santo, desde quarta-feira e até hoje, o projecto ‘Velix’, que visa incentivar desde tenra idade os jovens para as actividades náuticas e fazer ver a professores e alunos, das várias escolas madeirenses e porto-santenses, das reais potencialidades do mar.

Na ocasião, Sérgio Jesus, presidente da ARVM, enalteceu a importância deste projecto. “Quisemos estender este programa ao Porto Santo, a duas escolas locais, proporcionado a alunos experiências de mar que ajudem a promover a vela. Acreditamos que o Porto Santo pode vir a ser uma verdadeira semente do projecto de vela, porque efectivamente tem todas as condições para o efeito”, sublinhou o líder associativo.

E essas condições, segundo Sérgio Jesus, prendem-se com o facto da Ilha Dourada “ter um campo de regatas simplesmente fantástico, sublinhado o ano passado por um dos skippers da ‘Extreme Salling Series’, Roman Agara, que é o patrão da ‘Red Bull’, e que nos disse que um campo de regatas como o Porto Santo nunca tinha visto no mundo”.

O presidente da ARVM disse ainda que deseja que o projecto ‘Velix’ decorra muito bem, e agradeceu ao Clube Naval do Porto Santo, à Câmara Municipal local, bem como à população em geral por ter abraçado muito bem o projecto”.

João Rodrigues é um dos rostos do ‘Velix’

Também presente no Porto Santo está campeoníssimo velejador olímpico madeirense, João Rodrigues, agora com outras funções a nível regional, que vê como muito bons olhos este projecto na Ilha Dourada.

“É um privilégio poder velejar no Porto Santo, pois tem sempre algum vento, o ambiente cénico é inacreditável, é um campo de regatas bastante exigente, contudo, divertido. Acho que é simplesmente maravilhoso”, vincou.

A propósito de se estar a comemorar os 600 anos da descoberta do arquipélago, João Rodrigues revelou que “faz todo sentido de realizar um grande evento náutico”. “O Porto Santo e a Madeira foram descobertos por embarcações à vela, e a nossa ligação ao mar sempre foi muito forte. Um dos propósitos deste projecto ‘Velix’ é o de voltarmos a ter uma cultura de mar. É preciso que estejamos mais abraçados ao mar, porque se trata de uma questão estratégica”, opinou o velejador.

Em termos de investimento, João Rodrigues, tendo em contas os custos da construção de “uma piscina ou pavilhão e a sua manutenção”, revelou que se se pensasse nessa perspectiva, afinal um investimento na vela não ia ser tão grande, porque o campo de jogos é de graça, está sempre disponível, 365 dias por ano aberto”.

O madeirense, que tem o recorde de maior número de presenças nos Jogos Olímpicos, valorizou ainda “as instalações fantásticas do Clube Naval do Porto Santo”. “Mas falta, de certa forma, o passo seguinte, que é trazer pessoas ou melhor ainda, criar formação para os locais possam ser treinadores de vela e de outras actividades náuticas, adquirir equipamento que não seja excessivamente caro, e lançar definitivamente as bases”, salientou.

As escolas que aderiram a este projecto foram o externato Nossa Senhora da Conceição e a Escola do Campo de Baixo.

De salientar ainda que as aulas teóricas foram dadas pelos monitores certificados nas escolas e as aulas práticas decorreram nas instalações do Clube Naval do Porto Santo e, claro, no mar.