Orquestra Clássica em concerto no Teatro

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) dá início hoje à nova temporada da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) com um concerto às 18 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias. A formação madeirense mantém-se no modelo sem maestro residente, tocando nesta aberrura sob a batuta do experiente Jean-Marc Burfin. O pianista Vitaly Samoshko é o solista convidado do concerto inaugural...