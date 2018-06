Kickboxing regional domina nos Nacionais

A Madeira esteve em plano de evidência na edição de 2018 do Campeonato de Portugal de Kickboxing, que teve lugar no passado fim-de-semana na cidade de Guimarães.

A comitiva insular, composta por 15 atletas oriundos da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira - ADMTM (12 atletas) e do CF Carvalheiro (3), veio a cometer a proeza de conquistar um total de 14 medalhas em termos individuais e ainda uma colectiva.

Num evento que reuniu os melhores atletas de Portugal, num total de cerca de um milhar de participantes, em representação de 200 clubes, os insulares estiveram de facto ao melhor nível, com destaque para uma das disciplinas principais do Kickboxing, o K1, onde viriam a festejar o título de campeões de Portugal, por seis ocasiões. Referência ainda para três vice-campeões na mesma disciplina, no escalão de juniores e todos eles em representação da ADMTM.

Em termos colectivos, a formação da ADMTM esteve perto de conquistar o ouro, conseguindo, no entanto, alcançar a medalha de prata na categoria de K1 rules.

De referir que nos últimos anos a Madeira tem vindo a amealhar pódios a nível nacional, não só na modalidade de kickboxing como também em Muaythai, onde inclusive conta com vários atletas que já representaram a selecção portuguesa em campeonatos da Europa e do Mundo, tendo vindo mesmo a subir ao lugares do pódio em termos internacionais.