‘Funchal Beer Fest’ atrai madeirenses e turistas

O ‘Funchal Beer Fest’, que está a decorrer no Largo da Restauração, desde o dia 5 de Junho, tem atraído madeirenses e turistas que, durante a tarde ou ao final do dia, procuram relaxar provando as várias cervejas e os ‘petiscos’ que estão à venda no recinto do evento, promovido pelo DIÁRIO. “Os estrangeiros costumam vir durante o dia e os madeirenses ao final da tarde. Neste stand as pessoas podem encontrar vários tipos de cerveja, como alemã, belga e a cerveja oficial do Mundial de 2018, sendo que as mais procuradas são as de pressão”, disse Hugo Freitas, da Hole in One.

Na sua opinião, este evento é uma forma de promover os espaços regionais, assim como as cervejas que são vendidas em cada stand montado de propósito para o efeito. “É uma boa iniciativa”, realçou.

Quem também elogiou o ‘Funchal Beer Fest’ foi Estafanie Caldeira, da Coral. Em causa está o facto de estar a atrair “muitos turistas e madeirenses”, o que, na sua óptica, contribui para alavancar a economia e o comércio local. “Esta é uma boa iniciativa, porque atrai muitos madeirenses e turistas e é bom para o comércio local. O movimento de pessoas começa logo pelas 11 horas, sobretudo da parte dos estrangeiros, que estão de férias”, disse.

Além de cerveja, o evento possui ainda stands de gastronomia. Exemplo disso é o restaurante Kyoto que está a vender sushi, massas e sopas que, por sua vez, as pessoas têm aderido muito, sobretudo depois das 18 horas. “O sushi é o que mais temos vendido durante estes dias, mas além desta comida as pessoas podem ainda encontrar massas e sopas”, disse Hugo Ventura, chefe de cozinha do Kyoto, acrescentando que os madeirenses são os que mais procuram o sushi e os turistas optam pelos outros dois ‘pratos’.

O evento possui ainda animação com música ambiente e ao vivo através da actuação de artistas regionais. Tudo boas razões para dar um ‘saltinho’ até ao Largo da Restauração, no Funchal, onde está a decorrer o ‘Funchal Beer Fest’, até ao dia 12 de Junho.

Recorde-se que a entrada é livre mediante a compra obrigatória de um copo, que inclui uma prova de qualquer cerveja de pressão, numa medida a rondar os 10 centilitros, independentemente destas serem normais ou artesanais, num total de 100 cervejas diferentes.

O espaço está aberto de domingo a quinta-feira, das 11 às 23 horas, sendo que na sexta-feira e sábado, o horário funciona, entre as 11 horas e a meia-noite.