Mercado dos Lavradores com noite de rock

A Câmara Municipal do Funchal organiza, no próximo dia 14 de Junho pelas 21h, a 1ª Noite de Rock do Mercado dos Lavradores, na sequência de uma das novidades do calendário de eventos dos mercados para 2018, que têm sido os concertos temáticos. A convidada para este serão-rock será Cristina Barbosa.

João Pedro Vieira, vereador que tutela os mercados municipais, destaca “esta boa novidade do calendário do Mercado dos Lavradores para este ano, num programa que já é, de resto, uma das imagens de marca do Funchal. A par das iniciativas que introduzimos ao longo dos últimos anos e que já se afirmaram, a verdade é que não paramos de inovar e esta é mais uma oferta de valor acrescentado, confirmada pelo facto de termos tido casas cheias nos dois concertos anteriores.”

O autarca considera que estes concertos, que começaram no fim do ano passado, a abranger vários géneros, contribuem “para a oferta cada vez mais heterogénea e integrada dos nossos mercados, mas também para a dinâmica da cidade em termos culturais. Esta é, igualmente, mais uma aposta municipal no sentido de democratizar o acesso à cultura no Funchal, através da qual se promove, em simultâneo, o nosso património, os nossos valores culturais e a produção artística da nossa cidade e da nossa região. Além da parceria com os artistas regionais, esta é igualmente uma iniciativa com potencial para dinamizar o comércio local.”

A Noite de Rock nos Lavradores é, assim, o fim de um ciclo de eventos que começou em setembro do ano passado, quando a Divisão de Mercados organizou a 1ª Noite de Fados do Funchal, por ocasião do Dia Mundial do Turismo. O sucesso da aposta determinou a sua continuidade e o aprofundamento ao longo do corrente ano, com a criação de mais duas noites temáticas: em março, teve lugar a Noite de Jazz, sendo agora a vez, com a chegada do Verão, da realização de uma Noite do Rock.

A estratégia de revitalização dos mercados municipais tem sido uma das estratégias do executivo liderado por Paulo Cafôfo. Esta passou, em grande parte, por uma requalificação da oferta, através da promoção de novas formas de negócio, pela adaptação e reabilitação dos edifícios e infraestruturas envolventes e por uma grande dinamização cultural e de eventos.

João Pedro Vieira explica que “a Câmara Municipal do Funchal tem procurado captar públicos de uma forma apelativa, com uma forte aposta em eventos e ações de promoção, através do envolvimento de diversos parceiros.” Em seu entender, “o efeito sinergético é hoje notório e tem como consequência mais importante o facto de os funchalenses estarem mais próximos do que nunca dos seus Mercados.” Em 2018, serão cerca de duas dezenas de eventos a ter lugar nos mercados municipais, num investimento que se manifesta das mais diversas formas, desde o apoio financeiro, ao logístico e às isenções.