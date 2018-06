Jonathan Albon ‘bisa’ no Ultra Skymarathon

O britânico Jonathan Albon foi o grande vencedor da edição 2018 do Ultra Skymarathon Madeira, prova integrada no Skyrunner World Series da ISF - International Skyrunning Federation, que se realizou ontem no concelho de Santana. Na competição feminina, o triunfo foi para a holandesa Ragna Debats.

Na prova principal desta competição, na distância de 55 km, o atleta da Grã-Bretanha repetiu o triunfo alcançado na edição do ano transacto, desta feita com o tempo total de 5 horas, 47 minutos e 57 segundos - fazendo cerca de três minutos a mais do que no ano passado, onde batera o recorde da prova.

De resto, a exemplo do que havia sucedido em 2017, Jonathan Albon chegou ao triunfo fruto de uma excelente ponta final de corrida, onde conseguiu superiorizar-se à concorrência. Antes disso, o britânico era o quinto classificado na passagem pelo Pico Ruivo, onde a liderança estava na posse do russo Dmitry Mityaev, que se mantinha nessa posição até muito perto do final, na passagem pela Quinta do Furão (CP4), então com Albon já no terceiro posto, atrás do italiano Marco Degasperi.

No final de uma prova intensamente disputada, Jonathan Albon impôs-se ao sueco Andre Jonsson, que foi segundo classificado com o tempo de 5:54.43, enquanto Dmitri Mityaev acabou por cair para o terceiro posto, com um registo de 5:56.20. A quarta posição foi conquistada pelo italiano Daniel Jung com 6:06.15, enquanto o melhor madeirense, Tiago Aires, do Clube de Montanha do Funchal, fechava o ‘top cinco’ com o tempo de 6:06.42. Logo atrás, no sexto posto, chegou Luís Fernandes, do Ludens de Machico, com o tempo de 6:07.05.

Acesa disputa em femininos

A exemplo da prova masculina, também nos femininos assistiu-se a uma emocionante disputa pela vitória na corrida de 55 km, com Ragna Debats a cortar a meta com o tempo de 6:45.09, menos de minuto de vantagem sobre a segunda classificada, a sueca Emelie Forsberg, que fez o registo de 6:45.51.

Na terceira posição classificou-se a espanhol Nuria Picas, com 6:57.25, seguida pela norte-americana Hillary Gerardi e pela russa Ekaterina Mityaeva. A melhor portuguesa foi a madeirense Lúcia Franco (Galomar), que obteve o 17.º lugar.

Na prova de 23 km - Santana Sky Race - a vitória foi para o continental Romeu Gouveia (2:16.22), enquanto o madeirense Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira), era segundo com 2:19.01.

Em femininos, venceu a neo-zelandeza Anna Frost, com 2:46.49, enquanto Vanda Santos foi a melhor portuguesa, no terceiro posto.

Na Mini Sky Race, com 13 km, venceram Emanuel Freitas (Porto da Cruz Trail), com o tempo de 1:06.15 em masculinos, enquanto em femininos o triunfo foi para a checa Romana Mrazkova com 1:25.26.

No Santana Vertical Kilometer, disputado na sexta-feira, venceram Romeu Gouveia, em masculinos, e Ruth Croft, em femininos.