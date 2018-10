As diligências de investigação desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal permitiram identificar dois homens, de 31 e 38 anos, suspeitos do crime de furto qualificado e receptação, ocorrido no interior de uma residência, localizada em São Roque, no Funchal.

No âmbito desta investigação, a Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiu também recuperar os artigos furtados- objectos...