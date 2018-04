Silva lidera antes do Porto Santo

Nove pontos é a vantagem com que João Silva, vencedor do Rali Município de São Vicente, parte na liderança do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018 para a segunda prova da temporada, o Rali Porto Santo Line, que se disputa amanhã e sábado.

O piloto do Citroën DS3 R5 soma 29 pontos, depois de ter capitalizado aos 25 pontos do triunfo da prova, os bónus da nova regulamentação - mais um ponto pela vitória na primeira classificativa e outros três por ter ganho o maior número de ‘especiais’ desse primeiro rali da época.

No segundo lugar do campeonato absoluto está o campeão em título Alexandre Camacho, que na estreia do novo Skoda Fabia R5, não beneficiou de qualquer bonificação, somando apenas os 20 pontos do segundo lugar.

Miguel Nunes, que também estreou um novo carro na prova inaugural da temporada, o Citroën DS3 R5, segue na terceira posição com 18 pontos, mas neste caso contando com uma pequena bonificação. O terceiro lugar em São Vicente valeu-lhe 17 pontos, contudo conseguiu somar mais um depois de ter ganho a última classificativa.

Na quarta posição surge Rui Pinto, que soma os 14 pontos correspondentes ao quarto lugar obtido na prova inaugural da época.

Uma classificação que se repete ao nível dos navegadores, com Victor Calado a contar 29 pontos, contra 20 de Jorge Pereira, 18 de João Paulo e 14 de Rui Rodrigues.

Na RC2N (ex-Produção), Filipe Pires está na frente com 29 pontos (25 da vitória e quatro de bonificações), contra os 21 de Vasco Silva, que também teve uma bonificação pela vitória na primeira ‘especial’.

Na RC3 e também na classificação dos 2 Litros, denominada Janica Clemente, Pedro Paixão lidera com 30 pontos, pois venceu a prova e todas as classificativas.

Nos outros grupos, antes do Rali do Porto Santo, as lideranças estão na posse de Paulo Nunes (RC5), com 29 pontos, e Ricardo Gonçalves (RC4) com 26, sendo que este mesmo piloto está na frente do Troféu Eng. Rafael Costa, com 26 pontos. Já Paulo Nunes lidera o Troféu Zeca Cunha com 29 pontos.

NosVHC, o primeiro lugar está na posse de Rui Pinto, enquanto nos VSH, mesmo sem ter terminado a prova inaugural, Pedro Faria está na liderança, fruto das vitórias na primeira ‘pec’ e de ter somado o maior número de triunfos em classificativas.