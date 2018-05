O desafio de ser professor vai ser mais complexo, mais exigente do que foi até agora e o futuro em termos de actividades profissionais que vão ter os mais novos é muito incerto, acredita Marçal Grilo, convidado das IV Jornadas Pedagógicas do SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores, que decorreu ontem no Hotel Four Views Monumental. Por isso, defendeu o ex-ministro da Educação, a formação deve assentar em três pilares: os conhecimentos, as atitudes e no saber estar e ser das crianças. Defendeu a qualificação sobretudo das mães e escolas com liderança forte, um corpo docente razoavelmente estável e um projecto educativo muito adaptado à comunidade.

Marçal Grilo acredita que o sucesso de uma escola tem muito a ver com a organização que a escola tem internamente, como é que a escola se organiza no ensino da língua, como se organiza no ensino da matemática, que condições tem para fazer ensino experimental. “A educação é um desafio constante, nunca nada está completo, nós estamos sempre à procura de fazer mais e melhor”, disse, num encontro para 180 docentes. “Os professores e os responsáveis pelas escolas, sobretudo quem lidera uma escola tem que ter a capacidade por um lado para reivindicar as condições daquilo que não depende dele, e com as condições que tem procurar optimizar o sistema, que é aquilo que as escolas, grande parte delas acaba por fazer. Umas fazem melhor, outras fazem pior, o país é muito heterogéneo.”

O ex-ministro acredita que os pais têm hoje uma preparação que não tinham há 40 anos e as famílias têm uma consciencialização também muito maior, mas os professores têm uma responsabilidade acrescida dentro da sala, na solução do problema. “Os professores são referências e são referências sobretudo para os seus alunos. (...) O professor é um polo central na sala de aula. É um polo central tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista cultural, como do ponto de vista moral. O professor tem de se impor”, defendeu.

Na questão da indisciplina, projecto educativo é fundamental e defende que deve ter em determinadas circunstâncias, a disciplina, a organização, o método, o cumprimento, a exigência, o respeito como primeira prioridade, disse, assim como também “os sinais que o poder político emite”, e que devem ir, na sua opinião, no sentido de uma maior disciplina, de maior organização, maior capacidade de estabilização. “A tranquilidade nas escolas é essencial, assim como para a comunicação social. O sinal para a comunicação social não é ‘não dêem notícias’, não é ‘tapem as notícias’. É dêem as notícias com um sentido construtivo. Quando está mal, é preciso dizer que está mal. E é preciso tentar encontrar imediatamente a solução”.