Uon Sailing Team mantém o sexto lugar

A equipa portuguesa do Uon Sailing Team, composta pelo madeirense Hélder Basílio e José Caldeira, mantém o sexto lugar na terceira etapa do circuito mundial de vela Flying Phantom, que teve continuidade ontem na baía de Barcelona.

A tripulação da Associação Náutica da Madeira até começou bem a sua prestação de ontem, ao averbar um terceiro lugar na primeira regata do dia, o que lhes abria boas perspectivas de subirem na classificação. Porém, os resultados nas restantes cinco regatas não foram tão positivos, apesar de se registar uma melhoria global comparativamente ao primeiro dia de regatas.

Hélder Basílio e José Caldeira obtiveram três quintos lugares, um sexto e um sétimo, este último na derradeira regata do dia.

No somatório dos dois dias de prova, o Uon Sailing Team soma 183 pontos, não estando muito distante das duas embarcações situadas logo acima: o Red Bull Sailing Team (5.º) tem 194 pontos, o Flying Frogs (4.º) conta 199 pontos. A liderança está na posse do Team France Jeune 1 com 227 pontos, seguido do Idreva Zephyr Foiling com 224.

No Extreme Sailing Series, dos catamarãs GC32, lidera o Oman Air, com 131 pontos, à frente do Alinghi (130) e do anterior líder Red Bull Sailing Team, que soma 127.

A competição prossegue hoje.