Duas centenas rendidos ao Madeira Cross Games

Durante três dias a Região serviu de palco para mais um grande evento internacional de crosstraining, metodologia que utiliza movimentos funcionais, realizados a alta intensidade, e onde ganham os atletas que obtiverem melhores resultados ao realizar os desafios em menos tempo e/ou com mais repetições.

Organizado pelo Clube Naval do Funchal e Naval Box a terceira edição do Madeira Cross Games contou com mais de duas centenas de inscritos que deram espectáculo na vila da Calheta e em plena baixa do Funchal – Praça do Povo.

Com muito público a assistir, as grandes finais, realizadas no passado domingo cativou tudo e todos.

Na principal prova, Elite, uma das mais competitivas deste evento, a atleta Fátima Catarino foi a grande vencedora totalizando 768 pontos, deixando para trás Patricia Rochezoire (765 e Rebbeca Sousa (699), atleta do Naval, que fecharam o pódio com 699 pontos. Nos masculinos, Pedro Bartolo festejou o título ao amealhar 792 pontos acumulados, enquanto André Teresinho (705) e Pedro Pereira (605) foram segundo e terceiro classificados.

No duelo entre os ‘Pro’ Maria Monteiro sagrou-se campeã com 718 pontos, Katerina Vasichova foi segunda (685) e Nadine Gandaio (661) alcançado o pódio.

Entre os homnes Eduardo Santos foi o atleta a obter a melhor pontuação (664), com João Abrantes a ser o segundo mais forte (649) enquanto Marco Cid fechou o pódio (643).

Na categoria Masters +40 Susana Mendonça festejou o título com um total de 606 pontos, seguida por Dulce Afonso (603) e Márcia Correia (598). No sector masculino, o pódio foi ocupado por Algo Freitas (616), Turnino Dias (606) e Raul Dias (595).

Finalmente no Masters + 35 anos de idade, Blenda Corte, atleta da Naval Box, ficou com o bronze ao alcançar 719 pontos, Maria Costa ficou com a prata com 661 pontos e por fim foi Marta Caetano que conquistou o ouro nesta categoria completando a competição com 774 pontos. Já nos masculinos o mais forte foi Charles Dualibi com 755 pontos, sendo seguido por Tiago Lousa, com 723 pontos e por Luís Sá com 706 pontos.