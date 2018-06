João Jasmins é novidade na lista de Rui Alves

João Jasmins é a grande novidade na lista encabeçada por Rui Alves para as eleições dos órgãos sociais do Clube Desportivo Nacional. O acto eleitoral realiza-se no próximo dia 18 de Junho e, a menos que surja uma surpresa de última hora, a lista do actual presidente é a única que se vai apresentar a sufrágio.

Rui Alves irá apresentar oficialmente o seu programa eleitoral e a equipa que o acompanha no próximo dia 8 de Junho. Uma lista de continuidade onde, como se disse, a nota de maior destaque vai para a integração de João Jasmins. Mas, ao que apurámos, haverá mais uma ou outra novidade, também em termos de redefinição de funções dos elementos que transitam dos actuais órgãos sociais.

Homem forte do futebol de praia

A escolha de João Jasmins para integrar a lista candidata representa um reconhecimento por parte de Rui Alves pela capacidade de trabalho, dinamismo e dedicação deste jovem que, recorde-se, é filho de um outro grande nacionalista, o médico Fernando Jasmins.

Por outro lado, trata-se de uma aposta do presidente nacionalista que visa trazer sangue novo e novas ideias a um projecto de continuidade para o clube.

João Jasmins é o grande responsável pela dinamização da equipa de futebol de praia do Nacional, na qual também é jogador, que tão boa conta do recado tem dado nas competições nacionais da modalidade.

Por outro lado, este ano, muito em particular neste final de época, assumiu, igualmente, um papel preponderante na mobilização dos adeptos para apoio à equipa de futebol nos jogos disputados no continente.