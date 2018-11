24 anos de altos e baixos mas sempre a mexer

A Cantina El Mexicano, no Centro Comercial Centromar, celebra amanhã os seus 24 anos de existência com uma iniciativa repleta de artistas regionais, mas também com “boa comida em cima da mesa”, conforme adianta o proprietário deste estabelecimento, João Jesus.

A efeméride, que assinala perto de um quarto de século de existência desta casa, começa a ser festejada a partir das 23 horas...