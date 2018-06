Terra de Tristão abre viagem de três dias

Começa hoje a XIII edição do Mercado Quinhentista este ano com a organização a homenagear o capitão donatário Tristão Vaz Teixeira e a dedicar estes três dias ao tema ‘Herdeiros de Tristão’. Além da particularidade de coincidir com as comemorações dos 600 anos do povoamento da Madeira e Porto Santo, a festa até ao próximo domingo conta com a participação de mais de meia centena de grupos de animação, entre eles cinco do continente integrados neste quadro de época. Trabucos e Sons da Serra apresentam-se com música; Vivarte e Os Almeidas são da área do teatro; e Somnium vão encher as ruas de Machico com as artes circenses.

Todos são convidados a participar nesta recriação histórica, uma verdadeira viagem no tempo promovida todos os anos pela Escola Básica e Secundária de Machico e pela Câmara Municipal de Machico com o apoio de diversas associações culturais e outras entidades.

O projecto sociocultural e pedagógico tem como ponto de partida a recriação histórica das vivências colectivas da capitania de Machico nos primeiros anos de existência, sensibilizando assim locais e visitantes para a defesa da identidade cultural.

O reforço da animação é um dos destaques deste ano, envolvendo cerca de 650 pessoas divididas pelos diversos projectos regionais e de fora. De cá, a organização dá conta da participação de 46 grupos entre música, teatro, dança e artes circenses.

Na lista dos convidados nacionais estão Os Trabucos, apresentados como uma das referências a nível nacional no que à música medieval diz respeito, uma posição conquistada ao longo de dez anos de trabalho e certamente com o contributo do disco ‘Terras D’el Rei’, lançado no ano passado. “Com uma sonoridade própria vigorosa, interpretada de forma enérgica e contagiante através da gaita-de-foles, bouzouki, safona, tarota, sanfona, timbalão e outros instrumentos de percussão têm percorrido as principais feiras medievais por todo o país e estrangeiro”. Os Sons da Serra vêm directamente da Serra da Estrela, um projecto de raiz tradicional que traz no regaço o som da música o mundo rural e pastoril. A Vivarte é uma das mais experientes na sua área, conta com três décadas de trabalho a recriar outros tempos também na Madeira onde já estive no passado. Vai partilhar a vila de Machico com Os Almeidas, que “prometem muita comédia e interacção com o público”. Na rua, estarão ainda Os Somnium com “performances criativas e de forte impacto visual, capazes de despertar os cinco sentidos e muitas sensações”.