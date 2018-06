Emiliano nega autoria de triplo homicídio

“Não sei. Não sou responsável. Eu não estava lá a essa hora”. Foi neste tom que Emiliano Martins, o homem acusado de ter matado a tiro os pais e a irmã a 12 de Agosto de 2017 em Santana, se colocou ontem, fora do ‘filme’ dos acontecimentos.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva desde a data dos crimes, não falou à Polícia Judiciária, ao juiz de instrução ou ao Ministério Público durante a investigação, nem mesmo abriu a boca na fase inicial do julgamento na Instância Central da Comarca da Madeira. Decidiu falar na última oportunidade que tinha para o fazer. Sempre de braços cruzados e sem esboçar qualquer emoção pela perda dos pais e da irmã, Emiliano fez um relato dos acontecimentos orientado no sentido de minimizar as eventuais motivações que teria para cometer os três homicídios. Negou a existência de discussões e o mau ambiente na casa de Santana nos dias que antecederam os crimes (em contradição com as versões apresentadas no tribunal pelo irmão e pelo sobrinho). Negou ter acesso à espingarda utilizada para matar os familiares, referindo que a única vez que pegou na arma foi para fazer um vídeo que publicou no Youtube. Praticamente negou a própria morte dos familiares. “Dizem [que morreram]. Eu cá não vi”, disse Emiliano, que não conseguiu explicar os resíduos de pólvora que tinha no corpo aquando da sua detenção.

Nas alegações finais, o procurador Paulo Oliveira considerou que ficou provado que o arguido matou os familiares e pediu pena máxima, ou seja, 25 anos de prisão. Igual posição foi assumida pelo advogado que representa o irmão e os sobrinhos do arguido, assistentes no processo. Em breves alegações, a advogada do arguido pediu a absolvição, tendo lembrado que não houve testemunhas oculares dos crimes e que nunca apareceu a espingarda utilizada.

O colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara agendou a leitura do acórdão para a próxima quarta-feira, às 10h00.