Dragar Porto Santo vais custar 650 mil

A APRAM - Administração dos Portos da Madeira - já abriu o concurso público para a dragagem do porto do Porto Santo. Uma intervenção que tem sido reivindicada, em especial, pelo operador do Lobo Marinho, que tem operado no limite da segurança, tal é a quantidade de areias acumulada no interior do porto. Por vezes, existe apenas cerca de um metro entre o ‘fundo’ do navio e o depósito de areias.

O concurso público decorre durante 14 dias e tem definido como valor base, o máximo que a APRAM se predispôs a pagar pelos trabalhos, 644 mil euros. Mas, como o único critério de avaliação é o custo a apresentar pelos eventuais concorrentes, é provável que consiga um preço mais baixo. Ainda assim, é preciso considerar que ao valor que vier a ser definido, será necessário acrescentar o correspondente ao do IVA.

O objectivo declarado pelo Governo e Regional e pela APRAM era de ter a dragagem realizada antes do Verão o que muito dificilmente será conseguido, até porque, terá de ter o visto prévio do Tribunal de Contas.

Como já foi tornado público, a expectativa é de que sejam retirados do interior do porto cerca de 100 mil metros cúbicos de sedimentos.

A última grande dragagem do Porto do Porto Santo aconteceu em 2004. Nessa altura, foram retirados 130 mil metros cúbicos de areias. De então até agora, foram realizadas apenas duas pequenas intervenções: uma junto ao terrapleno e outra no contramolhe.

A dragagem de agora será a segunda grande intervenção desde a inauguração do porto, no ano de 1984.