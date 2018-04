20 anos a criar campeões dentro e fora do campo

Há 20 anos nascia na Madeira um projecto dedicado ao futebol juvenil. ‘Esfuma’-Escola de Futebol da Madeira) foi o nome criado por quatro ‘estrelas’ do futebol, que tiveram passagens marcantes ao serviço do Marítimo: os jogadores Alex Bunbury, Ewerton, João Luís e o professor/treinador Luís Manuel.

Passado duas décadas este projecto continua a formar muitas crianças madeirenses, não só a nível desportivo como também em termos pessoais.

“Vejo este projecto como um jovem adolescente de 20 anos, que começa a ter cada vez mais clara as suas ideias, os seus sonhos começam aos poucos a serem concretizados, mas num caminho que ainda há muito por percorrer.”, foi desta forma que João Luís, um dos fundadores e actual responsável máximo falou da a evolução desta escola de futebol.

Sentido a Esfuma como se fosse o seu quinto filho - pai de quatro filhos - João Luís continua apaixonado pelo projecto e vê com enorme satisfação o crescimento que este teve. “Não tinha noção das dificuldades de manter este projecto, que estatisticamente, poderia ‘morrer’ cedo. Certo é que com enorme rigor das pessoas envolvidas e com uma gestão muito bem trabalhada a Esfuma continua bem viva após 20 anos”, acrescentou o madeirense, antes de apontar as três máximas de que é feito esta escola de futebol.

Continuamos a querer ‘perseguir a excelência. “Mas em termos práticos continuamos a provar que é possível associar os três objectivos principais e primaram pelo nascimento da Esfuma: formar homens, formar grandes desportistas e formar campeões. Estas três metas, passados 20 anos é tudo aquilo que move e que tem feito crescer a escola, diariamente.

Sem querer esquecer que toda a família está envolvida actualmente na Esfuma, João Luís persegue um sonho. “O meu sonho é enorme. Gostaria imenso de ter um complexo desportivo e geri-lo com o projecto Esfuma como base. Era o presente da vida, quer para a escola quer para mim” concluiu.