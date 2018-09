Madeira ‘abre’ as portas ao Dia Mundial do Turismo

A Madeira ‘abre’ hoje as portas às comemorações do Dia Mundial do Turismo, efeméride assinalada desde 27 de Setembro de 1980, por iniciativa da Organização Mundial de Turismo (OMT). Por cá, a secretaria que tutela um dos ‘motores’ económicos da nossa ilha preparou diversas actividades associadas a esta data emblemática, entre homenagens, actuações musicais, degustações de produtos...