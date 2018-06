Mexicano recebe ‘estrelas de cinema’

Já pensou em vestir-se tal e qual a sua personagem de cinema favorita? A Cantina El Mexicano, no Centro Comercial Centromar, pensou nisso mesmo e providencia, hoje, um jantar temático no seu espaço, dando aso à imaginação dos seus clientes num evento em que só entra quem estiver vestido a rigor.

A ideia é muito simples: trajar-se de acordo com uma personagem de Hollywood à sua escolha, garantindo desde logo o acesso ao jantar. Para os restantes cliente, que não queiram aceder a esta divertida ideia, a entrada apenas poderá ser feita depois da meia-noite, após o espectáculo pirotécnico ‘Festival do Atlântico’, que decorre na baixa funchalense.

João Jesus, responsável pela Cantina El Mexicano, destaca na ementa de hoje o naco de carne selado na grelha e posteriormente passado em molho de manteiga de alho, como também as variedades mexicanas e iguarias típicas.

Para quem não sabe, o estabelecimento tem também um stand no ‘Funchal Beer Fest’, no Largo da Restauração, presente até ao dia 12 deste mês, contando para o efeito com cervejas da Empresa de Cervejas da Madeira.

DJ Raffz para animar a casa

Rafael Nóbrega que veste a pele de Raffz quando pega nos discos será o DJ convidado para animar a casa.

O jovem de 20 anos assinala precisamente hoje a sua primeira actuação no espaço localizado na Rua da Ponta da Cruz, às 23 horas, onde a música diversificada será o ‘prato’ forte da sua actuação.

Deep house, techno house, hot hits, brazilian bass, afro-house e moombahton são alguns dos géneros musicais pelos quais o DJ madeirense prefere guiar as suas aparições.

Importa igualmente salientar que no dia 30 de Junho (sábado) a música ao vivo está de volta ao Mexicano confirmada que está a presença do cantor Marcelo Camacho.