Madeira SAD disputa 1.º ‘round’ para a final

A partir das 18h30 de hoje, o Madeira Andebol SAD recebe, no Pavilhão do Funchal, os gregos do AEK de Atenas, em partida referente à 1.ª mão das meias finais da Taça Challenge 2017/2018 de andebol masculino. É certamente um dos momentos altos, mais um, que o andebol madeirense atinge com mérito e competência.

Um encontro inédito para o andebol da Região e onde os madeirenses vão procurar atingir um resultado que lhes permita, na deslocação a Atenas, discutir até ao segundo final um lugar na final da competição. Espera-se, de resto, uma semi-final muito competitiva, a requerer dos adeptos uma adesão em massa ao principal palco do andebol da Região, que certamente será pequeno para este espectáculo.

Paulo Fidalgo, técnico dos madeirenses, conta com a equipa na máxima força, frente a uma equipa grega que se apresenta ambiciosa.

Mylonas considera AEK superior

Um dos mais relevantes andebolistas do AEK, o grego Christos Mylonas, falou ao portal do clube a propósito desta partida no Funchal. O atleta refere que o Madeira SAD “não intimida o AEK” que vem à Região para ganhar.

“Eles [Madeira SAD] são uma boa equipa mas não nos metem medo. Podemos obter um resultado positivo e ter a situação nas nossas mãos na segunda mão em casa. Penso que temos uma boa oportunidade de atingir a final”, referiu.

Trajecto da SAD na Europa

O Madeira SAD tem 10 apuramentos europeus no seu historial. Esta época eliminaram o Parnassos Strovolou (Chipre) nos 16 avos de final, os eslovacos do MSK Povazska Bystrica nos 1/8 de final e os russos do Dínamo-Vicktor nos 1/4 de final. Nesta altura da prova, os madeirenses apresentam a melhor defesa de todas as formações presentes nas meias-finais.

A outra meia final é disputada entre os islandeses do IBV Vestmannaeyjar e os romenos do Poitassa Turda (finalista na época passada), sendo que os primeiros eliminaram equipas bielorrussas, israelitas, e russas e os segundos afastaram kosovares, belgas e noruegueses.

Refira-se que os árbitros do jogo de hoje são os austríacos Denis Bolic e Christoph Hurich, enquanto o delegado da EHF é o francês Michel Caillet.