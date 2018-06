Festival do Atlântico reforçado em 100 mil euros

A 17.ª edição do Festival do Atlântico recebeu um reforço de 100 mil euros, disse ontem a secretário Regional do Turismo, Paula Cabaço, durante a apresentação do evento: “Este ano é reforçado para aumentar a atractividade turística da Região”. Em 2018, o investimento total é, assim, de 490 mil euros distribuídos entre o Festival de Pirotecnia, o Festival Raízes do Atlântico, a animação musical - que este ano, além do sábado, também acontece à sexta-feira - e no novo espectáculo com recurso a ecrã de água com conteúdos alusivos aos 600 anos de descoberta das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Paula Cabaço explicou que o cartaz turístico assenta em “dois grandes eventos”. O concurso internacional de fogo-de-artifício acontece aos sábados, às 22h30, no molhe da Pontinha e, este ano, conta com a participação da Áustria (9 de Junho, ‘Espírito de Vida’), África do Sul (16 de Junho, ‘Orgulho Africano’ e México (23 de Junho, ‘Festa com o Fogo’). O encerramento, a 30 deste mês, cabe à empresa portuguesa sob o tema ‘Epopeia’.

Por outro lado, o IX Festival Raízes do Atlântico, entre 14 e 16 de Junho, e que este ano acontece na Praça do Povo: “No total, vamos ter seis concertos que vão reunir artistas de Cabo Verde, do Brasil e de Cuba, alguns dos quais em estreia absoluta na Madeira como é o caso da Brenda Navarrete e da Simone”, disse Cabaço. Os espectáculos têm lugar às 21 horas e às 22h30 e arranca a 14 de Junho com Xarabanda seguido por Brenda Navarrete (Cuba). No dia seguinte, é a vez de Brigada Vítor Jara (Portugal) e Lura (Cabo Verde. Para fechar os concertos, a 16 de Junho, actuam Terra de Vera Cruz (Portugal) e Simone (Brasil). A entrada é livre.

Novidades

Paula Cabaço avançou ainda que, em 2018, acontece também “um espectáculo com recurso a um ecrã de água, que combina água, luz e som” e dedicado às celebrações dos 600 anos da descoberta das ilhas da Madeira e do Porto Santo. O espectáculo está marcado para as sextas-feiras, 22 e 29 de Junho.