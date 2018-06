Slobodan Sarcevic volta a Macau

Macau volta ao mapa de viagens de Slobodan Sarcevic. Depois de há um ano ter participado na apresentação de ‘Castelos no Ar’, um disco de poesia portuguesa infantil musicado por um grupo de músicos a residir na antiga colónia portuguesa, o acordeonista volta à região administrativa da China desta vez para participar nas festas de São João promovidas pela Casa de Portugal em Macau (CPM). Fá-lo ao lado de Sebastião Antunes músico, letrista e mentor da banda Quadrilha. As actuações são no sábado e no domingo.

Sebastião Nunes é apresentado por Luís Bento como “talvez o nome mais forte na música tradicional portuguesa”. Nunes, com a Quadrilha, dedica-se a um repertório de música folclórica, que resulta da fusão de elementos da música tradicional portuguesa e da música celta e será dentro deste reportório que Slobodan Sarcevic vai actuar. Bento é baterista, já fez parte da Quadrilha e agora reside em Macau onde desenvolve diversos projectos musicais. No ano passado foi um dos músicos que actuaram ao lado do acordeonista, juntamente com Miguel Noronha de Andrade, Felipe Fontenelle e Tómas Ramos de Deus no Auditório do Centro Cultural de Macau. A par desta actuação, em 2017 actuou ainda na Residência Consular.

Slobodan Sarcevic é músico e professor, entre outros projectos é membro do grupo de música tradicional madeirense Xarabanda, formado ainda por Rui Camacho, Roberto Moniz, Maria João Caíres, Carlos Figueira e Duarte Salgado. É também um dos elementos do Triângulo, ao lado de Rodolfo Cró, Carlo Figueira e Duarte Salgado.

De origem sérvia, Sarcevic iniciou os estudos musicais aos oito anos na sua cidade Natal, tendo-se licenciando-se com mérito em Acordeão, Academia Nacional de Música da Ucrânia P. I. Tchaikovsky. Nascido em 1976, vive na Madeira desde 1999 e lecciona na Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia.

Em Macau o arraial será montado na Calçada da Igreja de São Lázaro.