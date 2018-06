Atletismo brilha no Olímpico Jovem

A selecção da Madeira de atletismo esteve em plano de evidência, no passado fim-de-semana, em Braga, na edição de 2018 do Torneio Olímpico Jovem, evento que contou com mais de 700 atletas de 20 associações distritais, distribuídos pelos escalões de iniciados e juvenis.

Numa maratona de provas, distribuída por dois dias, os jovens atletas madeirenses viriam a conquistar um sétimo lugar final, na classificação colectiva, com um total de 571,50 pontos, que teve como grande vencedor a formação da Associação do Porto. Para além da boa prestação colectiva, a comitiva madeirense esteve bem melhor no capítulo individual ao conquistar um total de 12 medalhas, com destaque para as medalhas de ouro alcançadas por Rúben Abreu, Moíses Abreu no lançamento do dardo e de Alex Linemburg no lançamento do peso.

Já em termos de subidas ao segundo lugar do pódio, a Região fê-lo por seis vezes, tendo ainda alcançado três medalhas de bronze.