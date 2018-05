Vitória em Oeiras garante passaporte internacional

A jovem madeirense Mariana Vargem foi a grande figura, no passado fim-de-semana, do 31.º Triatlo de Oeiras, onde veio a sagrar-se campeão nacional de cadetes, título que lhe garantiu, uma vez mais, o passaporte para representar Portugal em várias provas internacionais.

A atleta, que participa agora a título individual, veio a festejar o título em cadetes, ao completar o percurso de 750 metros de natação, 19.4 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida com o tempo final de 1:05,13 horas, deixando a mais de dois minutos a sua mais directa adversária Maria Tomé (Outsystems Olímpico de Oeiras). A madeirense veio ainda a fazer o melhor tempo em termos de atletas juniores, tendo ainda sido a quarta melhor atleta portuguesa em termos absolutos entre as 44 participantes, para além de ter realizado um extraordinário segmento de corrida final, onde registou o melhor tempo na prova.

Quanto aos restantes triatletas madeirenses, referência para o quarto lugar em cadetes de Beatriz Henriques (CF Andorinha/Aquimadeira Solutions), bem como o título de vice-campeão nacional para Joaquim Fernandes (GD Corticeiras), no grupo de idade (55-59 anos), com um tempo de 1:06,2, e ficando a apenas 42 segundos do vencedor, Carlos Gomes (O. O. de Oeiras).

Já em elite masculina, Diogo Nóbrega (ACD Jardim da Serra), esteve também em bom plano entre a nata do triatlo nacional, onde concluiu a prova no 14.º lugar entre os 34 inscritos.

Nos mais novos, em cadetes foram cinco os atletas que representaram a Região, tendo obtido os seguintes resultados: Pedro Sousa (Individual) no 23.º lugar, Pedro Prioste (Ludens de Machico) no 24.º posto, Francisco Belo (ACD Jardim da Serra) na 25.ª posição, João Ramalho (Individual) no 27.º lugar e Ibrahim Gama (Individual) na 34.ª posição, isto num escalão que contou com um total de 52 triatletas.