A história repete-se e a solução parece estar longe de ser encontrada. O Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo voltou ontem a estar condicionado devido ao vento forte que se fez sentir em Santa Cruz, a segunda vez em menos de uma semana. Uma situação que está a tornar-se “insustentável” para alguns passageiros que viajam frequentemente e que arriscam mesmo a dizer que, ultimamente, “novidade é quando o aeroporto está operacional”.

Nesta segunda-feira, um dos dias mais movimentados no Aeroporto Internacional da Madeira, com a chegada de aviões provenientes de Portugal Continental e de aeroportos europeus, 40 voos entre chegadas e partidas foram cancelados e mais de dez foram divergidos. Centenas de passageiros tiveram de encontrar ‘abrigo’ noutros aeroportos, nomeadamente nas ilhas Canárias e no Porto Santo e, alguns, nem chegaram a levantar voo devido às condições climatéricas.

Os primeiros dois voos da manhã, o da TAP, proveniente do Porto, e o da Aerovip, do Porto Santo, conseguiram aterrar, às 7h47 e às 8h09. Logo depois o vento começou a soprar com bastante intensidade, o que levou vários aviões a aterrar no Aeroporto do Porto Santo. Exemplo disso foi o da companhia aérea Transavia, proveniente de Nantes (que acabou por voltar para o Porto), da Thomson Airways, de Birmingham, Enter Air, de Paris, easyJet, de Londres, e diversos voos da TAP.

Às 11h25 o voo da Germanjet, proveniente da Alemanha, conseguiu uma janela de oportunidade e aterrou na Madeira. Depois deste alguns fizeram-se à pista mas foi sol de pouca dura. O vento forte continuou a dificultar o movimento aeroportuário durante a tarde, levando pelo menos sete aviões a divergir para Canárias e outros tantos para a Ilha Dourada. Houve ainda alguns que nem tentaram outra alternativa e regressaram à origem neste dia onde a maior rajada de vento registada no aeroporto foi de 87 km/h.