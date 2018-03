ADMTM conquista sete pódios na Holanda

O Muay Thai madeirense esteve em plano de evidência, no passado fim-de-semana, em mais uma prova internacional da modalidade, desta feita no Yokoso Dutch Open, que teve lugar em Amsterdão, na Holanda. A comitiva de oito atletas em representação da Associação desportiva de Muay Thai da Madeira (ADMTM) veio a alcançar nada mais, nada menos que sete pódios individuais na disciplina de K1, com destaque para a conquista de quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.

Já a nível colectivo, o clube madeirense fechou a classificação num brilhante nono lugar entre os 112 clubes inscritos, tendo ainda ajuda a que Portugal fecha-se o ranking das 20 nações presentes no quinto posto.

Quanto aos ‘heróis’ do ringue, e começando pelos mais novos, Eduardo Pereira festejou o ‘ouro’ ao vencer na final da categoria juvenil de -52 kg o dinamarquês Markus Morch por 3-0. Já nos juniores, o internacional Daniel Andrade voltou ao mais alto lugar do pódio, desta feita ao vencer na final de -57 kg ao austríaco Mahdi Ahmadi pela margem máxima (3-0). Já na categoria de -75 kg, a festa foi feita pelo madeirense Omar Silva que na ronda a quatro começou por vencer o belga Neel Ortwin por 3-0, para depois no combate final erguer o troféu após vitória frente ao atleta da casa Giel Pool (3-0).

Finalmente, nos seniores, Cláudia Jardim ‘levantou o braço’ de campeã na categoria de -60 kg ‘Begginner’, após um único duelo diante da dinamarquesa Annemijn Van Den Berg, por 3-0.

Na categoria de -60 kg, Marisol Freitas, que competiu o escalão acima do seu, sagrou-se vice-campeã do Open depois da vitória frente a Nuria Emmenegger (Suíça), por 2-1 e o desaire na final frente a Paulina Jarzmik (Liechtenstein) por 3-0. No sector masculino, o treinador/atleta José Abreu também veio a conquistar a ‘prata’, mas em -81 kg, após dois excelentes triunfos, frente ao esloveno David Lukman e o holandês Akaash Harkisoen, ambos por 3-0. Já na final, frente ao experiente Lee-Roy Spier (Holanda), o atleta da ADMTM veio a perder por 0-2 ficando assim no segundo posto. Nota ainda para Hugo Abreu nos -63,5 kg que veio a perder na meia-final frente ao holandês Zahir Coeriel, por uns suados 1-2, conquistando assim o bronze.