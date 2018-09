No jogo de estreia em casa, na primeira divisão feminina, foi com alguma felicidade que a equipa do Marítimo conseguiu um empate a dois golos, diante o Clube de Albergaria, num jogo em que as madeirenses até começaram a vencer, mas já no segundo tempo permitiram a cambalhota no marcador e acabaram por ser felizes, ao conseguirem a igualdade no último lance da partida, através de...