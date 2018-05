‘Festival Italiano’ é um evento inédito

O Jardim do Almirante Reis recebe, entre os dias 11 e 13 de Maio, o ‘Festival Italiano’. O ponto alto acontece, no dia 13 de Maio, das 12 às 18 horas, com o ‘Troféu Regional do Pizzaiolo’, sendo este um evento inédito e importante para os profissionais madeirenses e todos os amantes da cozinha italiana.

De acordo com Rui Rodrigues, da organização, neste campeonato cada pizzaiolo terá de fazer uma pizza clássica e uma ‘arte’, que serão avaliadas por um júri qualificado composto pelos mais conceituados chefs da Madeira e por importantes personalidades ligadas ao mundo das pizzas.

“A arte do pizzaiolo foi considerada património da Unesco, em Janeiro, sendo conhecida em todo o mundo e muito valorizada por nós”, disse, ontem, na apresentação do festival, que se realizou, na Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Rui Rodrigues revelou que, neste momento, existem 20 inscritos, sendo que quem vencer este campeonato irá fazer parte da selecção nacional portuguesa de pizzaiolos, que vai representar Portugal ao Mundial, em Napoli.

Além disso, e segundo Helga Silva, da organização, o evento contará ainda com diversos momentos musicais italianos, um almoço solidário, uma oficina de pizza e um wokshop de massa fresca que, durante três dias, irá proporcionar um fim-de-semana diferentes aos madeirenses e aos turista.

Uma iniciativa inovadora para a Madeira que, de acordo com Bruno Martins, vereador da CMF, envolve a restauração, assim como a economia local. “Para o município, é importante esta permanência na cidade que também se reflecte noutras acções que estão a decorrer, como o ‘Fica na Cidade’, mas também é fundamental esta aproximação à comunidade italiana, sendo cerca de 100 a residir na Madeira”, realçou, frisando o almoço solidário que irá decorrer, no dia 12 de Maio, pelas 11h30.

A entrada para o festival é gratuita. Refira-se que esta é uma iniciativa da APN Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo, em parceria com a Mercearia dos Avós e o apoio da CMF.