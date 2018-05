‘The Voice’ vem realizar ‘casting’ na Madeira

O ‘The Voice Portugal’ irá estar na Madeira, no próximo dia 26 de Maio, para a realização de um ‘casting’, que acontece, das 14 às 18 horas, no Golden Residence Hotel, situado na Rua Cabrestante, no Funchal.

Uma iniciativa que, a contar pelas edições dos anos anteriores, costuma levar muitos jovens a tentar a sua sorte no programa de caça-talentos da RTP-1, que tem como apresentadores Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

Recorde-se que, no ano passado, Tiago Sena Silva foi o único madeirense que participou no ‘The Voice Portugal’, tendo escolhido o mentor Mickael Carreira depois de ter passado na audição ao interpretar o tema ‘Heard it Through the Grapevine’. O madeirense passou ainda nas batalhas, mas não foi além do ‘tira-teimas’, onde cantou o conhecido tema ‘Human’.

Bastante elogiado pelo júri do programa de domingo à noite, constituído por Mickael Carreira, Marisa Liz, Aurea e Anselmo Ralph, regressou à Madeira onde possui uma carreira ligada à indústria musical da Região através dos grupos Jamie & The Marx, Room Service e Elisa Silva.

Além disso, Pedro Garcia foi também um dos madeirenses que decidiu tentar a sua sorte no ‘The Voice Portugal’, desta feita no ano de 2014, quando subiu ao palco e conquistou os quatro elementos do júri, com a música ‘Use Somebody’. Na altura, escolheu o mentor Anselmo Ralph, passou nas batalhas, o ‘tira-teimas’ e chegou às galas em directo, mas não trouxe para casa o troféu.

Actualmente, é um dos artistas que possui uma carreira musical a solo na Região, sendo convidado para actuar regularmente nos mais diversos eventos da Madeira. Recorde-se que o cantor é irmão de Diogo Garcia que, nesse mesmo ano, venceu o ‘The Voice Kids’, onde teve a oportunidade de gravar um disco de originais, intitulado ‘O Que Eu Sou’.

Refira-se que, no ano passado, o grande vencedor do programa foi Tomás Adrião, da equipa de Marisa Liz, e em 2016 venceu Fernando Daniel, da equipa de Mickael Carreira, que lançou há pouco tempo o CD ‘Salto’.