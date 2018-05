Obra de Viale Moutinho publicada em Espanha

Acaba de ser posto à venda, em Espanha, o livro de poemas intitulado ‘En causa propria’, da autoria do escritor madeirense José Viale Moutinho, em tradução castelhana do poeta Ricardo Martinez-Conde.

Trata-se de uma obra que saiu nas Ediciones Vitruvio, de Madrid, que a incluiu na Colección Baños del Carmen, em que já figuram obras de Neruda, Lorca, Rile, Angel Gonzalez, Caballero Bonald, Pessoa, Cernuda, Miguel Hernandez, Pedro Salinas, Ruicardo Martinez-Conde, entre outros nomes de prestígio.

A obra ‘En causa propria’ ainda não foi editada em Portugal, e na nota do autor que acompanha o texto poético, este diz supor tratar-se do seu testamento poético, “uma espécie de autobiografia um tanto arrogante de quem considera conhecer a uma etapa do caminho que tem percorrido”.

De resto, importa referir que, anteriormente, José Viale Moutinho já publicara em Espanha as obras ‘En el pais de las lagrimas’, ‘Un caballo en la niebla’, entre outras.

José Viale Moutinho é um dos mais reputados escritores madeirenses de sempre, também conhecido pelo seu olhar crítico sobre a sociedade.

Sobre o autor

José Viale Moutinho nasceu no Funchal, em 1945. Jornalista e escritor, tem várias obras editadas, algumas delas traduzidas nas mais diversas línguas, como o russo, búlgaro, castelhano, alemão, italiano, catalão, asturiano e galego. Estreou-se em 1968 com a novela ‘Natureza Morta Iluminada’.

Conforme refere a Bertrand, Viale Moutinho foi director da Associação Portuguesa de Escritores (APE), da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, do Círculo de Cultura Teatral e presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. É sócio do Pen Clube Português, da Academia de Letras de Campos de Jordão (Brasil) e membro honorário da Real Academia Galega. Autor de cerca de meia centena de livros para crianças, bem como de trabalhos nas áreas de investigação de Literatura Popular, da Guerra Civil de Espanha e da deportação espanhola nos campos de concentração nazis, bem como de estudos sobre Camilo e Trindade Coelho.

Ficcionista e poeta, recebeu, entre outros, o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco/APE, Prémio Edmundo de Bettencourt de Conto e de Poesia, Prémios de Reportagem Kopke, Norberto Lopes/Casa da Imprensa de Lisboa e El Adelanto (Salamanca); Pedrón de Honra (Santiago de Compostela). Tem traduções em castelhano, galego, catalão, italiano, alemão, russo, esloveno, búlgaro, asturiano, entre outros idiomas.