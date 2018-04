Ludens conquista pódio no Nacional de Duatlo

Três atletas madeirenses do Ludens Clube Machico partiparam, no passado fim-de-semana, nem Braga, no Campeonato Nacional de Duatlo de grupos de Idade na distância standard (10 km de corrida, 40 km de ciclismo e 5 km de corrida), tendo alcançado excelentes resultados individuais.

A grande figura seria João Daniel Prioste que veio a conquistar o bronze no escalão V2 v(45-49 anos de idade), estreando-se assim da melhor maneira em provas nacionais em 2018. O atleta de Machico Daniel bateu os concorrentes na prova de corrida o que seria suficiente para alcançar o bronze na sua categoria, com o registo de 2.11,36 horas, o que permiuti ainda ser o 55.º classificado em termos absolutos.

Já na categoria 20-24 anos Francisco Luís andou sempre no pelotão da frente mas nos cinco quilómetros de corrida veio a perder uns preciosos segundos, suficientes para ver perder o pódio. perdeu. Francisco terminou no quarto lugar na sua categoria, com o registo de 1.59,48, ficando apenas 36 segundos do ‘bronze’. Em termos absolutos, entre os 136 inscritos o madeirense alcançou a 11.ª posição.

Quanto a Bruno Freitas (categoria 25-29 anos) estaria igualmente a um bom nível. Depois de não ter tido uma boa entrada nos 10 km de corrida, o atleta ‘colou-se’ ao olímpico e consagrado Bruno Pais no segmento de ciclismo, o que permitiu, na última corrida fechar num brilhante quarto posto da sua categoria, com o tempo de 1.59,53, que lhe daria ainda o 13.º ligar absoluto.

Finalmente na prova de estafetas, realizada no passado domingo, o trio do Ludens CM, no primeiro percurso, Francisco Luís veio a ter um excelente desempenho, concluindo o segmento na terceira posição, mas no decorrer da prova, Bruno Freitas e João Daniel Prioste viriam a descer algumas posições o que levou com que a equipa fecha-se a prova no 12.º posto entre as 22 formações presentes.