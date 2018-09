Aí está a época 2018/2019 do futebol jovem regional. A primeira competição é já hoje, com a Supertaça de juniores, que coloca frente-a-frente Marítimo e Nacional. O pontapé-de-saída está agendado para as 20 horas, no Estádio de Câmara de Lobos.

Ambas as equipas já iniciaram os respectivos campeonatos, daí que se perspective um bom espectáculo de futebol esta noite, em Câmara de...